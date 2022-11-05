Илон Маск за один день уволил почти половину сотрудников Twitter: на инцидент отреагировал Байден

Потери компании на содержание соцсети составляют более 4 миллионов долларов в день.

Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск за один день уволил около 3700 из 7500 сотрудников социальной сети, оставив целые команды полностью или почти полностью уничтоженными.

Об этом пишет The Verge.

Сам Маск у себя на странице в Twitter объяснил, что компания нет другого выбора, как сокращения, из-за больших затрат. По его словам, потери компании на содержание соцсети составляют более 4 миллионов долларов в день.

Regarding Twitter's reduction in force, unfortunately there is no choice when the company es losing over $4M/day.



В общей сложности было затронуто 3 месяца severance, которые являются 50% более чем legally required. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

Как говорится в сообщении издания, сферы, на которые больше всего повлияло сокращение Маска, включают доверие к продуктам и безопасность, политику, коммуникации, курацию твитов, нравственный искусственный интеллект, науку о данных, исследования, машинное обучение и другое. По мнению оставшихся в Twitter сотрудников, считают, что компании будет трудно поддерживать критическую инфраструктуру в краткосрочной перспективе.

По словам сотрудников, им был заблокирован доступ к их рабочим аккаунтам задолго до того, как они получили уведомления об увольнении.

Некоторые сотрудники Twitter уже подали иск в суд, утверждая, что компания нарушила Закон об уведомлениях об адаптации и переподготовке работников (WARN) и Закон Калифорнии WARN, который требует, чтобы компании сообщали по меньшей мере за 60 дней до массового увольнения. Другие уволенные сотрудники заявили , что они консультируются со своими юристами по поводу несоответствия между месячным выходным отпуском Маска и суммой, которую он согласился заплатить до увольнения.

Лидер Америки Джо Байден отреагировал на массовые увольнения Маском и выразил обеспокоенность, что Twitter оказался под его руководством, которого он обвиняет в "распространении лжи по всему миру". Кроме того, по мнению Байдена, все хорошие редакторы уволены, а оставшиеся слишком молоды, чтобы хорошо разбираться в своем деле.

"А теперь о том, о чем мы все волнуемся: Илон Маск покупает компанию, которая распространяет ложь по всему миру... В Америке больше нет издателей (контента). Редакторов больше нет. Вы ожидаете, что некоторые дети поймут, что поставлено на карту?", — цитирует Байдена Reuters.

Илон Маск все-таки приобрел Twitter

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