Маск запускает компанию по искусственному интеллекту xAI, чтобы "понимать реальность"

Среди членов команды новой компании американского бизнесмена и изобретателя бывшие работники OpenAI – разработчика ChatGPT.
В среду, 12 июля, миллиардер Илон Маск, генеральный директор Twitter, Tesla и SpaceX, объявил, что запускает новую компанию по искусственному интеллекту под названием xAI.
Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
"Объявляем о создании @xAI для понимания реальности", — говорится в сообщении.
Согласно данным на веб-сайте новой компании, команду возглавляет Маск, а ее члены ранее работали в таких компаниях, как OpenAI, ставшей разработчиком ChatGPT, а также Google Research, Microsoft Research и Tesla.
"Мы работали и возглавили разработку некоторых из самых больших прорывов в отрасли, включая AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 и GPT-4", — заявила команда Маска.
Компания также сообщила, что ее команда ответит на вопросы в чате Twitter Spaces в пятницу, 14 июля, сообщает информационное агентство Baha.
Напомним, ранее компания Google анонсировала запуск рекламных услуг с помощью искусственного интеллекта.
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