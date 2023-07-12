Маск запускает компанию по искусственному интеллекту xAI, чтобы "понимать реальность"

В среду, 12 июля, миллиардер Илон Маск, генеральный директор Twitter, Tesla и SpaceX, объявил, что запускает новую компанию по искусственному интеллекту под названием xAI.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Объявляем о создании @xAI для понимания реальности", — говорится в сообщении.

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Согласно данным на веб-сайте новой компании, команду возглавляет Маск, а ее члены ранее работали в таких компаниях, как OpenAI, ставшей разработчиком ChatGPT, а также Google Research, Microsoft Research и Tesla.

"Мы работали и возглавили разработку некоторых из самых больших прорывов в отрасли, включая AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 и GPT-4", — заявила команда Маска.

Компания также сообщила, что ее команда ответит на вопросы в чате Twitter Spaces в пятницу, 14 июля, сообщает информационное агентство Baha.

Напомним, ранее компания Google анонсировала запуск рекламных услуг с помощью искусственного интеллекта.

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