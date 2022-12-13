Маск заявил, что аккаунт Трампа был удален с Twitter "под давлением"

Маск заявил, что из соцсети будут удалены все синие отметки для верифицированных аккаунтов

Миллиарде Илон Маск, недавно купивший Twitter, заявил, что аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа был удален "под давлением", поскольку он не нарушал правила сообщества.

Об этом Маск написал в своем аккаунте в Twitter.

Миллиардер утверждает, что на соцсеть "оказали давление", чтобы аккаунт Трампа был заблокирован.

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"Под давлением сотен сотрудников-активистов Twitter заблокировал Трампа, действующего президента США, хотя они сами признают, что он не нарушал правил", — написал Маск.

Миллиардер также сообщил, что в ближайшее время у Twitter будут удалены все синие отметки, которые обозначают верифицированные аккаунты.

"Через несколько месяцев мы удалим все устаревшие синие галочки. Способ, которым они были изданы, был коррумпирован и бессмыслен", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что известные бренды массово отказываются от рекламы в Twitter из-за выходок Илона Маска.

Кроме того, мы ранее информировали, что Маск планирует новую волну увольнений в Twitter , пока известно, что ближайшие увольнения коснутся сотрудников отдела продаж и партнерств.

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