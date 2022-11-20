Маск заявил, что разблокирует аккаунт Трампа в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что он разблокирует аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа в соцсети.

Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter.

Он сообщил о завершении голосования пользователей соцсети. За обновление страницы Трампа проголосовали

51,8% пользователей сети, соответственно, против 48,2% участвовавших в голосовании.

В то же время сам бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он пока не планирует возвращаться в соцсеть.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец компании Twitter Илон Маск заявил об отмене удаленного режима работы для работников.

Также мы информировали, что Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным всем пользователям.

Читайте также: