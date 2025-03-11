Маск заявил о кибератаке на сеть X и намекнул на "украинский след"

Он заявил, что последняя атака была особенно мощной.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его соцсеть Х (ранее – Twitter) атаковали хакеры, а также намекнул на "украинский след".

Соответствующее заявление Марк сделал в эфире Fox Business.

Он заявил, что кибератака связана с находящимися в Украине IP-адресами.

"Мы точно не уверены, что произошло. Но была масштабная кибератака с IP-адресами, которые находятся в районе Украины", – сказал он.

Перед этим миллиардер заявлял, что его соцсети ежедневно атакуют, но последняя была особенно сильной.

"За этим стоит либо большая, скоординированная группа, либо страна", – сказал Марк.

Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал американского сенатора предателем из-за его поддержки Украины.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил Маску, что будет в случае отключения Starlink для Украины.

Читайте также: