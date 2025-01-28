Масштабная кибератака на конкурента ChatGPT: DeepSeek остановил регистрацию пользователей

Китайское приложение искусственного интеллекта недавно сместило ChatGPT с позиции самого загружаемого бесплатного приложения в App Store.

Компания DeepSeek в понедельник, 27 января, заявила, что временно ограничит регистрацию пользователей "из-за масштабных кибератак" на свои сервисы. Разработчики уверяют, что существующие пользователи приложения могут использовать искусственный интеллект в обычном режиме.

Об этом пишет CNBC.

Китайский стартап в области искусственного интеллекта в последние недели наделал много шума, неожиданно став быстрорастущим конкурентом OpenAI ChatGPT, Google Gemini и другим ведущим инструментам ИИ.

Ранее в понедельник DeepSeek подвинул своего главного конкурента OpenAI, отобрав у него статус самого скачиваемого бесплатного приложения в США для гаджетов Apple. Это отчасти спровоцировало значительную распродажу акций мировых технологических компаний.

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Вокруг китайской компании, которая была основана в 2023 году и выпустила свою модель R1 на прошлой неделе, начался ажиотаж среди технических аналитиков, инвесторов и разработчиков. Многие считают, что это говорит о страхе отстать от инноваций в этой сфере, особенно в эпоху "гонки вооружений" генеративного ИИ. Сейчас технологические гиганты и стартапы в равной степени стремятся лидировать на стремительно развивающемся рынке технологий, оборот которого, по прогнозам, в течение ближайших 10 лет должен превысить 1 триллион долларов.

Напомним, шокирующий эксперимент продемонстрировал, что ИИ может стать идеальным злодеем. Хакер "Плиний Освободитель" создал модель искусственного интеллекта для поиска и найма киллеров.

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