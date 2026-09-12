Масштабная космическая катастрофа: астрономы обнаружили следы великана, которого убило Солнце

Земля могла иметь планету-родственницу, поглощенную Солнцем. / © Фото из открытых источников

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Астрономы предполагают, что на раннем этапе существования Солнечной системы Солнце могло поглотить каменную планету массой в пять-десять раз больше Земли. Исследователи полагают, что остатки этого небесного тела могли изменить химический состав внутренних слоев Солнца, что поможет объяснить некоторые загадки нашей звезды.

Об этом пишет Futurism .

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Как ученые искали следы пропавшей планеты

Исследователи исходили из того, что молодые звезды формируются в окружении протопланетных дисков, где огромные объемы веществ постоянно перемещаются между диском и самой звездой. Планеты, образующиеся в таких дисках, имеют химический состав, отличающийся от газа вокруг молодой звезды.

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Поэтому поглощение планеты может оставить после себя своеобразный химический отпечаток. По словам соавтора работы Мутла Йылдыза, именно этот следует теоретически можно обнаружить, если сравнить модели эволюции Солнца с точными наблюдениями за его внутренним строением.

Для проверки гипотезы ученые использовали программное обеспечение MESA или Modules for Experiments in Stellar Astrophysics. Оно позволяет моделировать эволюцию звезд и учитывать, как изменялся их состав в зависимости от количества и типа вещества, которое они поглощали в течение жизни.

Затем исследователи сравнили разные модели Солнца с данными о его внутренней структуре, полученными благодаря наблюдениям за солнечными колебаниями. Такой подход позволил проверить, могло ли поглощение большой каменной планеты объяснить различия между теоретическими моделями и реальными характеристиками нашей звезды.

Какой след могла покинуть планета

Расчеты исследователей указывают, что поглощенная суперземля могла иметь массу примерно от пяти до десяти земных. После того как планета погрузилась в Солнце, ее вещество могло раствориться и переместиться в более глубокие слои звезды.

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Вероятно, остатки небесного тела сейчас находятся ниже конвективной зоны Солнца. Это внешний слой звезды, где горячая плазма постоянно перемешивается, поднимаясь вверх и опускаясь назад.

Одной из главных подсказок для ученых стала необычно низкая концентрация лития в Солнце. Поглощение каменной планеты на раннем этапе существования звезды могло помочь объяснить, почему количество этого элемента в нашем Солнце не соответствует некоторым стандартным моделям его эволюции.

Ученые также обратили внимание на другие отличия между теоретическими расчетами и наблюдениями за внутренним строением Солнца. По их мнению, эти загадки могут быть связаны между собой и иметь общее объяснение поглощения планеты в прошлом.

Почему в Солнечной системе нет суперземель

Гипотеза может объяснить еще одну особенность нашей планетной системы. Астрономы регулярно находят суперземли у других звезд, однако в Солнечной системе планеты такого типа нет.

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Суперземлями называют планеты, масса которых больше земной, но значительно меньше массы ледяных или газовых гигантов. Они могут быть каменистыми и по размерам и составу напоминать Землю, хотя конкретные характеристики таких миров сильно отличаются.

Если Солнце действительно поглотило суперземлю в начале своего существования, это могло бы объяснить, почему подобной планеты сегодня нет среди восьми известных планет Солнечной системы. В то же время исследователи отмечают, что их работа пока не является окончательным доказательством такого сценария.

Можно ли найти планету внутри Солнца

На этом этапе ученые говорят не о непосредственном обнаружении пропавшей планеты, а о возможном наборе ее химических следов. Если они действительно сохранились в недрах Солнца, то будущие наблюдения могут позволить проверить эту гипотезу независимо.

«Следующий шаг – выяснить, можно ли независимо обнаружить эти отпечатки».

Именно это станет основным испытанием предложенной модели. Если другие методы подтвердят характерные химические особенности внутри Солнца, версия о древней суперземле станет более убедительной.

Пока остается возможным и то, что различия между моделями и наблюдениями имеют иное объяснение. Поэтому история о планете, которую миллиарды лет назад поглотило Солнце, является научной гипотезой, а не установленным фактом.

Напомним, ученые разоблачили самый большой обман Солнечной системы . По новым оценкам, там, где должен быть вечный лед, на самом деле течет раскаленная магма. Новейшие компьютерные моделирования вынудили ученых заподозрить наличие экстремальной среды внутри самых отдаленных планет.

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