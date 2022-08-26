Масштабные пожары в Австралии накалили стратосферу — исследование

Масштабные австралийские пожары в 2019 году уничтожили колоссальные территории и унесли миллионы жизней животных. На фоне этого образовался дым, вызвавший чрезвычайные ситуации с летальным исходом.

В ходе нового исследования ученые проанализировали последствия опустошительных австралийских пожаров, названных "черным летом", и пришли к выводу, что именно они и повлекли за собой аномальную температуру в стратосфере.

Об этом пишет Science Alert.

Исследовав спутниковые данные и наземные наблюдения, ученые обнаружили дым от находившихся в атмосфере Земли пожаров. Ученые считают, что яростное пламя, поглотившее почти шесть миллионов гектаров, создало собственные погодные системы. Именно они и их вихри толкали дым на большие высоты, где солнечные лучи нагревали частицы, толкая их еще выше.

Исследователи обнаружили, что частицы дыма от лесных пожаров в Австралии увеличили продолжительность озоновой дыры над Антарктидой — в 2020 году она достигла своего рекордного уровня. Это и привело к очень холодной весне в Южном полушарии.

Ранее стало известно, что лесные пожары в испанской Валенсии вышли из-под контроля.

На Гавайях горит полигон армии США / погода, жара, пожар - ТСН

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