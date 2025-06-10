Масштабный сбой в ChatGPT: пользователи по всему миру фиксируют проблемы в работе сервиса

ChatGPT:

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Утром 10 июня искусственный интеллект ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, начал работать с перебоями. Многие пользователи в разных странах столкнулись с ошибками при загрузке чата или попытках получить ответ от бота.

О массовом сбое свидетельствуют данные ресурса Downdetector, который фиксирует обращения пользователей о технических неполадках.

Первые сообщения о сбоях начали поступать примерно с 10:00 по киевскому времени. В большинстве случаев люди видели сообщение об ошибке «Что-то пошло не так», а сам сервис либо совсем не отвечал, либо работал очень медленно.

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Согласно информации на официальном сайте статуса OpenAI, проблемы наблюдаются не только в ChatGPT, но и в других продуктах компании — в частности, в видеогенераторе Sora и API. Ближе к 13:00 статус GPT-сервиса обновили на «частичный сбой», а для Sora указали «повышенный уровень ошибок».

Интересно, что часть пользователей все же смогла получить доступ к чат-боту. В некоторых случаях он просто работает с большими задержками или нестабильно. Другие же не почувствовали никаких изменений — очевидно, сбой не является тотальным.

Что говорит OpenAI

В компании подтвердили наличие технических проблем и заявили, что активно выясняют причины. Однако пока точный масштаб сбоя, его источник и сроки полного восстановления сервиса остаются неизвестными. Известно лишь, что около 90% пользовательских жалоб касаются именно работы самого чат-бота, а не сайта или мобильного приложения.

Напомним, ранее мы писали о том, что ChatGPT объяснил, как он может захватить мир

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