Археологи раскопали 1100-летнее массовое захоронение женщин и детей: найденное шокировало

Археологи обнаружили в Сербии массовое захоронение в возрасте около 1100 лет, в котором большинство жертв женщины и дети. Исследователи считают, что находка может свидетельствовать о масштабной резне и межрегиональном конфликте в раннем железном возрасте, а не об эпидемии или естественной смерти, как предполагали ранее.

Об этом говорится в материале Newsweek.

Массовое захоронение обнаружили в городе Гомолава. В могиле обнаружили останки 77 человек. Из них 51 – это дети и подростки. Среди тех, чей пол удалось установить, более 70% составляют женщины. Такая структура погребения, по словам ученых, свидетельствует о выборочном характере насилия.

Анализ костей показал многочисленные незаживающие травмы, преимущественно в области головы. У некоторых жертв зафиксированы следы ранений от металлического оружия и повреждения, что подтверждает насильственную смерть.

Реконструкция похоронного ритуала в Гомолаве. / © Newsweek

Изотопные исследования также указали, что люди происходили из разных мест и имели разный рацион. Это означает, что они не были членами одной семьи или общины, а представляли более широкое население региона. Ученые предполагают, что трагедия могла быть следствием масштабного конфликта между разными группами.

Гомолава расположена в стратегической зоне Паннонской равнины, где пересекались разные культуры. Именно в этот период в регионе происходили серьезные социальные изменения и борьба за ресурсы.

В погребении также нашли керамическую посуду, бронзовые украшения и кости десятков животных. Отдельно на дне могилы археологи обнаружили останки молодой коровы, что может свидетельствовать о ритуальном погребении.

Схема массового захоронения раннего железного века в Гомолаве. / © Newsweek

Подобную братскую могилу в этом районе находили еще в 1954 году. Тогда большинство жертв составляли женщины. Ранее предполагалось, что причиной могла быть эпидемия, но современные исследования не выявили следов инфекций.

Ученые считают, что оба захоронения могут быть связаны с одним масштабным эпизодом насилия. В то же время они отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять причины трагедии и роль конфликтов в формировании обществ того времени.

