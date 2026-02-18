Массовый сбой YouTube и сопутствующих сервисов: более 320 000 пользователей не могли зайти на видеоплатформу

YouTube

Реклама

Видеохостинг YouTube подвергся масштабному техническому сбою, в результате которого сотни тысяч пользователей из США и других стран не могли получить доступ к сервису вечером 18 февраля.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector , отслеживающего сбои в работе интернет-услуг.

По информации платформы, по состоянию на 20:18 по восточному времени США (00:18 по Киеву) более 321 958 пользователей сообщили о проблемах с доступом к YouTube, в том числе со стримингом видео и входом в приложение. Данные также свидетельствуют о перебоях в работе YouTube TV и некоторых других сервисах компании.

Реклама

Причина сбоев пока неизвестна, а представители Alphabet (материнская компания YouTube) не предоставили официальный комментарий. Сообщения о сбое поступали не только из США, но и из разных регионов мира.

Downdetector – онлайн-сервис, в реальном времени отслеживающий проблемы с популярными сайтами и интернет-платформами на основе жалоб пользователей.

Напомним, что YouTube больше не будет работать на части смартфонов: кого коснется .

Google официально повысил минимальные требования к iOS, и теперь ряд моделей «выпадает» из списка поддержки.