Массовый сбой YouTube: пользователи со всего мира жалуются на нетрудоспособность сервиса

Сотни тысяч пользователей сообщают об ошибках при воспроизведении видео как в вебверсии, так и в мобильном приложении. На экранах отображается сообщение «An error occurred. Please try again later». По данным Downdetector, количество жалоб уже превысило 100 тысяч.

Сбой также задел YouTube Music — пользователи сообщают, что не могут запускать треки или открывать плейлисты.

Сейчас проблемы носят глобальный характер. В США, по предварительным данным, более 200 тысяч пользователей не могут использовать YouTube и YouTube Music.

Сбой может быть связан с проблемами серверной инфраструктуры или внутренними техническими работами.

Пользователи массово делятся жалобами в соцсетях.

В Украине по состоянию на 03:10 пока не наблюдается проблем с YouTube.

