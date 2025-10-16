ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

Массовый сбой YouTube: пользователи со всего мира жалуются на нетрудоспособность сервиса

Сегодня пользователи YouTube столкнулись с масштабными проблемами в работе платформы видеохостинга. Неисправности наблюдаются во многих странах мира, в частности, в Европе, США и Азии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
YouTube

YouTube

Сотни тысяч пользователей сообщают об ошибках при воспроизведении видео как в вебверсии, так и в мобильном приложении. На экранах отображается сообщение «An error occurred. Please try again later». По данным Downdetector, количество жалоб уже превысило 100 тысяч.

Сбой также задел YouTube Music — пользователи сообщают, что не могут запускать треки или открывать плейлисты.

Сейчас проблемы носят глобальный характер. В США, по предварительным данным, более 200 тысяч пользователей не могут использовать YouTube и YouTube Music.

Сбой может быть связан с проблемами серверной инфраструктуры или внутренними техническими работами.

Пользователи массово делятся жалобами в соцсетях.

В Украине по состоянию на 03:10 пока не наблюдается проблем с YouTube.

Напомним, что каналы пророссийских пропагандистов заблокировал YouTube: кто попал в бан .

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie