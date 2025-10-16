- Дата публикации
Массовый сбой YouTube: пользователи со всего мира жалуются на нетрудоспособность сервиса
Сегодня пользователи YouTube столкнулись с масштабными проблемами в работе платформы видеохостинга. Неисправности наблюдаются во многих странах мира, в частности, в Европе, США и Азии.
Сотни тысяч пользователей сообщают об ошибках при воспроизведении видео как в вебверсии, так и в мобильном приложении. На экранах отображается сообщение «An error occurred. Please try again later». По данным Downdetector, количество жалоб уже превысило 100 тысяч.
Сбой также задел YouTube Music — пользователи сообщают, что не могут запускать треки или открывать плейлисты.
Сейчас проблемы носят глобальный характер. В США, по предварительным данным, более 200 тысяч пользователей не могут использовать YouTube и YouTube Music.
Сбой может быть связан с проблемами серверной инфраструктуры или внутренними техническими работами.
Пользователи массово делятся жалобами в соцсетях.
В Украине по состоянию на 03:10 пока не наблюдается проблем с YouTube.
