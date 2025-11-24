Реклама

Межрегиональная Академия управления персоналом ( МАУП ) стала единственным частным ЗВО среди украинских университетов в международном рейтинге QS World University Rankings: Sustainability 2026 года . Это уже второй год подряд, когда Академия представлена в этом рейтинге университетов, одном из самых авторитетных в мире.

В этом году МАУП существенно улучшило свои позиции как на национальном, так и на международном уровнях. Академия поднялась сразу на 21 строчку в Европе — с 499 на 478 место , а также укрепила свои результаты в Украине, заняв 8 место среди лишь 18 лучших ЗВО страны, которые смогли попасть в рейтинг. Такая динамика подчеркивает системную работу Академии по экологическим, социальным и управленческим аспектам развития.

Особо высокие результаты МАУП продемонстрировала в направлении Environmental Sustainability , где заняла 2 место в Украине и вошла в 351 лучший университет мира . Такой показатель отражает эффективность экологической политики Академии, внедрение ресурсоэффективных решений и развитие "зеленых" практик в инфраструктуре и образовательной среде.

Важным достижением является высокая оценка МАУП в категории Governance — Академия вошла в 525 лучших университетов мира по уровню прозрачности, подотчетности и качеству управления. В этом направлении МАУП также показала одни из лучших результатов среди украинских ЗВО, в частности, относительно равенства, благосостояния студентов и социального влияния.

Включение МАУП в рейтинг QS Sustainability 2026 демонстрирует рост международной узнаваемости Академии и ее весомый вклад в развитие устойчивых практик, экологической культуры и социальных программ. МАУП будет расширять свои инициативы в области устойчивого развития и внедрять лучшие глобальные подходы, укрепляя свои позиции в мировом образовательном пространстве.