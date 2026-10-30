Меч пролежал под водой 3300 лет и остался острым: необычная находка поразила археологов

Найденный меч. Фото: Управление по археологии, изобразительному искусству и ландшафту провинции Витербо и Южной Этрурии

Реклама

На дне озера в Италии археологи обнаружили бронзовый меч, изготовленный около 3300 лет назад. Несмотря на свой возраст, оружие сохранилось настолько хорошо, что его лезвие до сих пор остаётся острым.

Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Управление по археологии, изобразительному искусству и ландшафту провинции Витербо и Южной Этрурии.

Реклама

Древнее оружие извлекли из озера Меццано, образовавшегося в кратере вулкана примерно в 100 километрах от Рима. Учёные установили, что меч относится к позднему бронзовому веку — XIV–XIII векам до нашей эры. За последние 50 лет в этом водоёме уже находили два подобных экземпляра.

Реклама

Однако меч оказался не единственной ценной находкой. Исследуя дно озера, археологи наткнулись на следы поселения, которое когда-то состояло из домов на сваях. Рядом сохранились разнообразные предметы быта и вооружения: керамические сосуды, кинжалы, топоры, наконечники копий и стрел, шпильки и бронзовая бритва.

Именно местонахождение последнего заинтересовало специалистов. Бритва лежала неподалеку от меча, поэтому ученые предполагают, что оба предмета могли принадлежать одному влиятельному человеку. Вероятно, речь идет о воине, который имел высокий статус в тогдашнем обществе.

Найденный меч. Фото: Управление по археологии, изобразительному искусству и ландшафту провинции Витербо и Южной Этрурии

Однако существует и другое объяснение того, как оружие оказалось под водой. В бронзовом веке люди нередко приносили ценные вещи в жертву божествам, оставляя их в водоемах. Для таких обрядов использовали украшения и металлические изделия, которые иногда специально деформировали или «ритуально разрушали». Подобные традиции сохранялись и во времена этрусков.

Найденный меч. Фото: Управление по археологии, изобразительному искусству и ландшафту провинции Витербо и Южной Этрурии

Как поясняют исследователи, в XIII веке до нашей эры Центральная Италия была частью торговых путей, соединявших различные территории Средиземноморья. В этот период наличие бронзового оружия могло свидетельствовать не только о военной роли человека, но и о его влиянии и положении.

Реклама

Археологи надеются, что дальнейшее изучение находок из озера Меццано позволит больше узнать о жизни населения доисторической Италии. Новые исследования этой местности запланированы на ближайшие годы.

Напомним, что археологи в Помпеях восстановили шкаф, следы которого сохранились после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Его содержимое позволило заглянуть в повседневную жизнь людей, живших здесь почти два тысячелетия назад.

Новости партнеров

Новости партнеров