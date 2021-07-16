"Мечта всей жизни": 18-летний тинейджер из Нидерландов полетит в космос с основателем Amazon

"Мечта всей жизни": 18-летний тинейджер из Нидерландов полетит в космос с основателем Amazon

Он станет самым молодым человеком, когда-либо бывавшим в космосе.

18-летний Оливер Дэмен из Нидерландов 20 июля присоединится к космическому путешествию основателя Amazon Джеффа Безоса и станет самым молодым человеком, когда-либо бывавшим в космосе.

Об этом сообщается на сайте компании Blue Origin.

Отмечается, что тинейджер полетит на борту New Shepard вместо победителя аукциона, который заплатил за билет 28 млн долларов. Предприниматель, личность которого не раскрывается, решил улететь со следующей миссией из-за загруженного графика.

В компании рассказали, что Оливер в прошлом году окончил среднюю школу и взял небольшой перерыв, прежде чем продолжить обучение, чтобы получить лицензию частного пилота.

В сентябре этого года он начнет изучать физику и управление инновациями в Утрехтском университете.

"Полет на New Shepard осуществит мечту всей жизни Оливера, который был очарован космосом, Луной и ракетами с четырех лет", — указали в Blue Origin.

Как пишет ВВС, Оливер является сыном генерального директора нидерландской компании управления активами Somerset Capital Partners Джоса Дэмиена, который должен был лететь в космос во время второй миссии New Shepard.

После отказа победителя аукциона бизнесмену предложили осуществить космическое путешествие 20 июля, однако он отдал свой билет сыну.

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В космос Оливер полетит вместе с Джеффом Безосом, его братом Марком, а также 82-летней американкой Уолли Фанк, которая, к слову, станет самым старым человеком, когда-либо бывавшим в космосе.

Как сообщалось, ракета New Shepard осуществит суборбитальный полет, ненадолго поднявшись на высоту более 100 км, и пересечет так называемую линию Кармана.

Пассажиры будут находиться в невесомости около трех минут, а также смогут увидеть тьму космоса и изогнутую перспективу Земли.

Объявление Blue Origin ознаменовало возрождение космического туризма после почти 12-летнего перерыва.

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