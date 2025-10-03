Медикаментозный аборт такой же безопасный, как и проведенный в больнице — исследование

Обычно препараты применяют в течение первых 12 недель беременности / © Credits

Аборт с помощью лекарственных препаратов на дому, если срок до 12 недель беременности, оказался таким же безопасным, как и проведенный в больнице.

Новое открытие, результаты которого опубликованы в nauka.ua, свидетельствует, что медикаментозные аборты на ранних сроках можно совершать дома, что уменьшает нагрузку на больницы и увеличивает свободу женщин в принятии решения относительно того, хотят ли они иметь детей.

Ученые сосредоточились именно на тех, которые осуществляли на сроке 10-12 недель. Всего они исследовали 371 случай медикаментозного аборта на этом сроке, из которых 258 произошло дома. В обоих случаях эффективность абортов составляла 97%, а доля неполных абортов или случаев удлинения беременности была примерно одинаковой в обеих группах.

Поскольку осложнения от абортов на ранних сроках вообще довольно нечастые, ученые предлагают увеличить срок разрешенного медикаментозного домашнего аборта до 12 недель.

Что такое медикаментозный аборт

Эта разновидность аборта также часто называют фармабортом. Он проходит в два этапа: на первом женщина принимает препарат, провоцирующий смерть зародыша, на втором — препарат, выводящий зародыш из организма женщины.

Препараты для медикаментозного прерывания беременности нельзя просто купить в аптеке. Для этого нужно разрешение врача-гинеколога, а также эти препараты отдельно заказывают медицинские учреждения.

Медикаментозное прерывание беременности рекомендуется до 6–7 недель от первого дня последней менструации. Это примерно 42-49 дней.

В некоторых случаях метод возможен до 9 недель, но эффективность несколько снижается, риск осложнений увеличивается.

