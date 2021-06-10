Медсестра Грейс: ученые создали робота, который может ухаживать за больными с COVID-19

Создатели робота-андроида Софии представили новый проект, ориентирован на рынок здравоохранения.

Команда ученых из Гонконга, создавшая знаменитого робота-гиноида Софию, запускает новую пилотную модель — робота-медсестру по имени Грейс (Grace).

Об этом сообщает СNA.

Робот ориентирован на рынок здравоохранения. Его предназначение — уход за пожилыми людьми или инфицированными коронавирусом пациентами, находящимися в изоляции.

Одета в синюю униформу медсестры, Грейс имеет азиатские черты лица и каштановые волосы. У нее есть тепловизор на груди, который измеряет температуру пациента. Робот использует искусственный интеллект для диагностики и умеет говорить на английском, мандаринском и кантонском диалектах китайского.

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По словам разработчика Дэвида Хэнсона, такой робот может облегчить работу медицинского персонала во время пандемии.

Директор предприятия Hanson Robotics и Singularity Studio Дэвид Лейк рассказал, что до августа планируют начать массовое производство бета-версии Грейс. В следующем году должны полностью развернуть ее работу в Гонконге, материковом Китае, Японии и Южной Кореи.

Отмечается, что стоимость роботов-гуманоидов, которая сейчас сравнима с ценами на элитные автомобили, снизится, когда компания будет производить десятки или сотни тысяч единиц.

Напомним, что разработчики человекоподобного робота София хотят выпустить тысячи ее аналогов.

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