Медведи не впадают в спячку: что на самом деле происходит с ними зимой

Несмотря на распространенный миф, медведи на самом деле не впадают в классическую зимнюю спячку. Зимой они переходят в состояние оцепенения — длительный режим энергосбережения, который существенно отличается от гибернации мелких млекопитающих. Исследователи считают, что этот механизм может иметь практическое значение и для медицины человека.

Настоящая гибернация — это глубокое физиологическое состояние, в которое животные входят под влиянием изменений окружающей среды, в частности сокращения светового дня. Температура их тела может почти сравниваться с температурой воздуха, а сердцебиение и дыхание снижаются на 90-99% от обычного уровня. Например, арктический суслик способен снижать температуру тела до -1°C и находиться в спячке до восьми месяцев в году. При этом многие виды периодически просыпаются — такие пробуждения могут активировать иммунную систему и предотвращать полное угнетение функций организма.

Медведи же используют другую стратегию. Их состояние — это оцепенение, которое возникает преимущественно из-за недостатка пищи. Оно характерно прежде всего для бурых и черных медведей, чей рацион во многих регионах на 80-90% состоит из растений.

Во время оцепенения медведи не едят, не пьют и не совершают физиологических выделений, а живут за счет жировых запасов, которые могут составлять до 30% массы их тела. При этом изменения в организме менее радикальны, чем у животных в глубокой спячке. Если, например, бурундук снижает частоту сердечных сокращений с 350 до четырех ударов в минуту, то у гризли она падает примерно с 84 до 19 ударов — то есть на 77%. Температура тела медведя снижается лишь на 8-12 градусов по Фаренгейту, тогда как у мелких млекопитающих она может опускаться до показателей, близких к нулю.

Медведи не остаются полностью неподвижными. Они периодически меняют позу, чтобы избежать пролежней и сохранять тепло. Несмотря на длительную малоподвижность, животные сохраняют мышечную массу и силу благодаря особым метаболическим изменениям. Самки бурых и черных медведей рожают детенышей именно во время оцепенения. Хотя спаривание происходит весной или летом, развитие беременности запускается зимой благодаря механизму задержки имплантации — только если самка накопила достаточно жира.

Не все медведи впадают в оцепенение. В регионах с более мягким климатом оно может длиться около двух месяцев, тогда как в северных районах — до семи. Медведи в неволе, которые имеют постоянный доступ к пище, часто не переходят в это состояние. Гигантские панды вообще не цепенеют: из-за низкой калорийности бамбука они вынуждены есть постоянно и не накапливают жира. Белые медведи также остаются активными всю зиму, ведь их основной источник пищи — мясо — доступен круглый год. Только беременные самки роют родовые логова и временно переходят в состояние оцепенения.

Ученых особенно интересует, как медведям удается месяцами обходиться без еды и движения без вреда для здоровья. Исследование 2011 года показало, что сердце медведя во время оцепенения проходит сложные адаптационные изменения, которые защищают его от осложнений из-за низкой активности. Другие работы свидетельствуют об изменениях циркадных ритмов и естественном подавлении белка, связанного с образованием тромбов.

Ученые предполагают, что понимание этих механизмов может помочь пациентам, которые длительное время находятся в больницах и рискуют потерять мышечную массу или столкнуться с проблемами свертываемости крови. Также это может иметь значение для людей с нарушенными биологическими ритмами, в частности тех, кто работает в ночные смены.

