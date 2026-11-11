"Меню для психопата": действительно ли еда может сделать человека жестоким

В теле психопатов живут особые бактерии / © Фото из открытых источников

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Может ли оказаться, что некоторые черты характера зависят не только от воспитания, генов и жизненного опыта, но и от крошечных бактерий, живущих внутри нас? Ученые исследовали кишечник и ротовую полость 200 человек и нашли неожиданные отличия между набравшими высокие и низкие баллы по тесту на психопатические черты. Причем некоторые микроорганизмы оказались связаны с эмоциональной холодностью и антисоциальным поведением.

Об этом пишет IFLScience со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Translational Psychiatry.

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В кишечнике людей с психопатическими чертами обнаружили необычные бактерии

Исследователи пригласили на эксперимент 200 добровольцев. Все они прошли психологическое тестирование, которое оценивало такие особенности поведения как эмоциональная отстраненность, импульсивность, низкая эмпатия и склонность к нарушению социальных норм. Также участников проверили на уровень тревожности.

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После этого ученые взяли образцы кала, слюны и крови, чтобы исследовать микроорганизмы и вещества, производимые в организме. И вот здесь начались увлекательные находки.

У людей с более высокими показателями психопатических черт чаще обнаруживали три вида кишечных бактерий: Allisonella, Prevotella и Cloacibacillus evryensis. А вот в полости рта нашли другую закономерность: бактерия Treponema vincentii чаще случалась у тех, кто получил низшие баллы по психологическому тесту.

Анализ также показал, что у участников с более выраженными психопатическими чертами было больше глюкозы и таурина в образцах кала. Оба вещества оказались связанными с более высокими результатами тестирования.

Иными словами, ученые заметили, что некоторые бактерии и продукты обмена веществ чаще встречаются у людей с соответствующими особенностями поведения. Это первое исследование, обнаружившее такую связь одновременно для кишечной и ротовой микрофлоры.

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Можно ли «выкормить» психопата

Самый интересный вопрос — откуда берутся эти бактерии и может ли на них влиять пища. Ведь состав кишечной микрофлоры зависит от того, что мы едим, сколь разнообразен наш рацион и какой образ жизни ведем.

Поэтому возникает соблазн предположить, что определенное меню способно сделать человека менее отзывчивым, импульсивным или даже склонным к антисоциальному поведению. Но учёные пока не нашли продуктов, которые можно было бы назвать «едой для психопатов». Они не установили, что конкретные бактерии появляются из-за определенной диеты или что их количество напрямую изменяет характер.

Возможен и обратный сценарий: особенности поведения влияют на пищевые привычки, а те изменяют состав бактерий в организме. То есть причинно-следственная связь пока остается загадкой.

К тому же, исследователи оценивали психопатические черты по результатам психологического теста, а не искали людей с клиническим диагнозом. Поэтому результаты не означают, что по анализу кишечной микрофлоры можно определить психопат.

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Однако сама находка интригует: возможно, крошечные обитатели нашего организма имеют гораздо большее отношение к поведению, настроению и личности, чем казалось ранее.

Кишечник и мозг: странные связи, которые открывают ученые

Оказывается, кишечник может быть причастен даже к тому, почему с возрастом нам начинает нравиться горький кофе. Ученые выяснили, что формирование вкусовых предпочтений зависит не только от рецепторов языка: после еды кишечник посылает мозгу сигналы, которые могут влиять на наше отношение к определенным вкусам. Да, любовь к горькому кофе может иметь неожиданное объяснение, связанное с пищеварительной системой.

Не менее интересна история с пробиотиками, которые многие покупают в надежде улучшить пищеварение и заселить кишечник полезными бактериями. Однако учёные предостерегают: далеко не все популярные добавки оправдывают рекламные обещания, а добавление одного вида бактерий не гарантирует улучшения здоровья. Пробиотические капсулы и порошки не всегда могут заменить полноценное питание.

В то же время для поддержания разнообразия кишечной микрофлоры важно регулярно есть продукты, богатые клетчаткой и пребиотиками. Среди них бобовые, квашеная капуста, брокколи, охлажденный картофель и даже темный шоколад с высоким содержанием какао. Некоторые из этих продуктов становятся питательными для полезных бактерий, помогая им размножаться. Причем , шесть продуктов с неожиданной пользой могут оказаться совсем не теми, которые обычно считают диетическими.

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