ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
168
Время на прочтение
3 мин

"Меню для психопата": действительно ли еда может сделать человека жестоким

Ученые обнаружили, что у людей с выраженными психопатическими чертами чаще встречаются определенные бактерии, а в кишечнике накапливаются необычные вещества.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Меню для психопата

В теле психопатов живут особые бактерии / © Фото из открытых источников

Может ли оказаться, что некоторые черты характера зависят не только от воспитания, генов и жизненного опыта, но и от крошечных бактерий, живущих внутри нас? Ученые исследовали кишечник и ротовую полость 200 человек и нашли неожиданные отличия между набравшими высокие и низкие баллы по тесту на психопатические черты. Причем некоторые микроорганизмы оказались связаны с эмоциональной холодностью и антисоциальным поведением.

Об этом пишет IFLScience со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Translational Psychiatry.

В кишечнике людей с психопатическими чертами обнаружили необычные бактерии

Исследователи пригласили на эксперимент 200 добровольцев. Все они прошли психологическое тестирование, которое оценивало такие особенности поведения как эмоциональная отстраненность, импульсивность, низкая эмпатия и склонность к нарушению социальных норм. Также участников проверили на уровень тревожности.

После этого ученые взяли образцы кала, слюны и крови, чтобы исследовать микроорганизмы и вещества, производимые в организме. И вот здесь начались увлекательные находки.

У людей с более высокими показателями психопатических черт чаще обнаруживали три вида кишечных бактерий: Allisonella, Prevotella и Cloacibacillus evryensis. А вот в полости рта нашли другую закономерность: бактерия Treponema vincentii чаще случалась у тех, кто получил низшие баллы по психологическому тесту.

Анализ также показал, что у участников с более выраженными психопатическими чертами было больше глюкозы и таурина в образцах кала. Оба вещества оказались связанными с более высокими результатами тестирования.

Иными словами, ученые заметили, что некоторые бактерии и продукты обмена веществ чаще встречаются у людей с соответствующими особенностями поведения. Это первое исследование, обнаружившее такую связь одновременно для кишечной и ротовой микрофлоры.

Можно ли «выкормить» психопата

Самый интересный вопрос — откуда берутся эти бактерии и может ли на них влиять пища. Ведь состав кишечной микрофлоры зависит от того, что мы едим, сколь разнообразен наш рацион и какой образ жизни ведем.

Поэтому возникает соблазн предположить, что определенное меню способно сделать человека менее отзывчивым, импульсивным или даже склонным к антисоциальному поведению. Но учёные пока не нашли продуктов, которые можно было бы назвать «едой для психопатов». Они не установили, что конкретные бактерии появляются из-за определенной диеты или что их количество напрямую изменяет характер.

Возможен и обратный сценарий: особенности поведения влияют на пищевые привычки, а те изменяют состав бактерий в организме. То есть причинно-следственная связь пока остается загадкой.

К тому же, исследователи оценивали психопатические черты по результатам психологического теста, а не искали людей с клиническим диагнозом. Поэтому результаты не означают, что по анализу кишечной микрофлоры можно определить психопат.

Однако сама находка интригует: возможно, крошечные обитатели нашего организма имеют гораздо большее отношение к поведению, настроению и личности, чем казалось ранее.

Кишечник и мозг: странные связи, которые открывают ученые

Оказывается, кишечник может быть причастен даже к тому, почему с возрастом нам начинает нравиться горький кофе. Ученые выяснили, что формирование вкусовых предпочтений зависит не только от рецепторов языка: после еды кишечник посылает мозгу сигналы, которые могут влиять на наше отношение к определенным вкусам. Да, любовь к горькому кофе может иметь неожиданное объяснение, связанное с пищеварительной системой.

Не менее интересна история с пробиотиками, которые многие покупают в надежде улучшить пищеварение и заселить кишечник полезными бактериями. Однако учёные предостерегают: далеко не все популярные добавки оправдывают рекламные обещания, а добавление одного вида бактерий не гарантирует улучшения здоровья. Пробиотические капсулы и порошки не всегда могут заменить полноценное питание.

В то же время для поддержания разнообразия кишечной микрофлоры важно регулярно есть продукты, богатые клетчаткой и пребиотиками. Среди них бобовые, квашеная капуста, брокколи, охлажденный картофель и даже темный шоколад с высоким содержанием какао. Некоторые из этих продуктов становятся питательными для полезных бактерий, помогая им размножаться. Причем , шесть продуктов с неожиданной пользой могут оказаться совсем не теми, которые обычно считают диетическими.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie