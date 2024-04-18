Меркурий и Венера исчезнут, а человечество переселится на другие планеты: что будет, когда умрет Солнце

Ученые выяснили, что будет с нашей солнечной системой после смерти звезды.

Солнце не может жить вечно, в какой-то момент элементы, питающие ее ядерный синтез, закончатся, и звезда превратится в белого карлика. Сначала Солнце расширится до размеров красного гиганта, радиус которого может достигать Марса, а затем выбросит внешний материал, а ядро коллапсирует, превратившись в остающийся светящийся жаром жаром после смерти звезды.

Об этом пишет Science Alert.

Ученые имеют достаточно четкие представления о том, что будет с самим Солнцем. Этот процесс начнется через пять миллиардов лет.

Исследователи проанализировали долгосрочные изменения яркости трех белых карликов, а затем экстраполировали эти данные, чтобы выяснить, что это значит для их планетных систем.

К тому времени, как Солнце умрет, человечество вымрет или переселится на другие планеты. Но Земле будет несладко. Гибель звезды приведет к катастрофическим последствиям планетной системы.

Меркурий и Венера исчезнут, как и все остальные объекты во внутренней Солнечной системе. Умирающая звезда разорвет и поглотит их.

Земля может выжить или погибнуть, все зависит от того, как изменится ее орбита в связи с уменьшением массы Солнца и изменением взаимодействия между планетами. И если ей удастся избежать гибели, она будет отличаться от того мира, который мы знаем.

Ранее ученые заявляли, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ждет много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

Читайте также: