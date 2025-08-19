Меркурий уменьшился на несколько километров: что происходит с планетой и почему

Меркурий / © pixabay.com

Меркурий постепенно уменьшается в размерах, ведь его недра до сих пор охлаждаются после формирования миллиарды лет назад. Новое исследование показало, насколько значительным стало это сжатие.

Об этом сообщает Space.

Около 4,5 млрд лет назад все каменистые планеты Солнечной системы образовались из раскаленного вещества. Со временем они остыли и приобрели современный вид. Однако Меркурий продолжает терять тепло, из-за чего его внутренние слои сжимаются, а сама планета медленно уменьшается. В статье, опубликованной в журнале AGU Advances, исследователи оценили масштабы этого процесса.

Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы и ближайшая к Солнцу. Она известна экстремальными перепадами температур: днем поверхность нагревается до +430 °C, а ночью охлаждается до -170 °C. Несмотря на это, самой горячей планетой остается Венера, где из-за парникового эффекта температура достигает +480 °C. По размеру Меркурий лишь немного больше Луны, а год на нем длится всего 88 земных дней.

Ученые выяснили, что Меркурий постоянно сжимается с момента своего возникновения, а на поверхности планеты появляются многочисленные трещины и разломы. Они образуются как компенсация внутреннего сжатия. Именно по этим геологическим структурам ученые оценивают, насколько уменьшился радиус Меркурия. Ранее подсчеты разнились: от 1 до 7 км.

Чтобы получить более точный результат, авторы нового исследования применили другой метод. Если предыдущие работы опирались на подсчет длины и высоты поднятых форм рельефа, то новый подход сосредоточился на самом большом разломе в каждом наборе данных, масштабируя его эффект на всю планету.

Анализ трех разных каталогов разломов показал, что независимо от выборки, радиус Меркурия уменьшился на 2-3,5 км. Добавив сюда сжатие, не связанное непосредственно с разломами, ученые получили общую оценку: с момента образования планета стала меньше на 2,7-5,6 км.

Таким образом, Меркурий до сих пор остается «живой» планетой в геологическом смысле — его поверхность продолжает меняться вследствие охлаждения.

К слову, ранее ученые сообщили, что некоторые небесные тела Солнечной системы постепенно сжимаются, ведь их недра охлаждаются. Меркурий уменьшился уже примерно на 7 км и продолжает сжиматься. Луна тоже теряет размеры: за несколько миллионов лет ее диаметр сократился примерно на 100 м, и процесс продолжается. Земля в то же время набирает массу от космической пыли и метеоритов, но теряет газы (водород и гелий). В итоге ежегодно масса планеты уменьшается на 50 тыс. т, а диаметр сокращается на 0,1 мм — незаметно для жизни.