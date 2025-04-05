Мертвая галактика из ранней Вселенной: открытие, изменяющее науку

Изображение галактики RUBIES-UDS-QG-z7, сгенерированное искусственным интеллектом Grok 3

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Международная команда астрономов зафиксировала невероятное явление: «умершую» галактику всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Ее назвали RUBIES-UDS-QG-z7 — она стала самой отдаленной из известных науке «мертвых» галактик.

Об этом стало известно из исследования опубликованного в журнале The Astrophysical Journal .

С помощью телескопа James Webb ученые выяснили, что спектр RUBIES-UDS-QG-z7 свидетельствует о том, что она успела накопить более 10 миллиардов солнечных масс звезд за первые 600 миллионов лет своего существования, а затем внезапно прекратила звездообразование. Для сравнения: в то время другие галактики только начинали формироваться.

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«Это как найти мегаполис среди пещер — галактика успела вырасти до невероятных масштабов и «умереть», когда другие только начинали формироваться», — заявила руководительница исследования.

Диаметр галактики — всего 650 световых лет, но ее плотность напоминает ядра древних систем. Исследователи предполагают, что именно такие объекты могли быть «зародышами» гигантских галактик, которые мы наблюдаем сейчас.

Долгое время ученые считали, что молодая Вселенная была наполнена галактиками, активно рождавшими звезды. Однако новые данные космического телескопа James Webb (JWST) перевернули эти представления.

Одна из таких галактик, RUBIES-UDS-QG-z7, стала неожиданностью для астрофизиков. Еще удивительнее то, что «спокойные» галактики случались в 100 раз чаще, чем предполагали современные модели.

«Теории, учитывающие влияние черных дыр или звездных ветров, нуждаются в просмотре. Галактики умирали настолько быстро, что мы не можем это объяснить», — заявил исследователь Паскаль Оэш.

Китайские астрономы из Синдзянской обсерватории считают, что темная материя может влиять на вращение и температуру планет.