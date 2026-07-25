Мертвая вода Антарктиды: почему самое загадочное озеро Земли не замерзает и при чем здесь Марс

Самое солёное озеро на Земле Дон Жуан в Антарктиде / © NASA

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Загадочное озеро Дон Жуан расположено в сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде , где зимние температуры часто опускаются до критической отметки минус пятьдесят градусов по Цельсию. Пока соседние пресные водоемы покрываются сплошным льдом толщиной в несколько метров, этот крошечный пруд удивительным образом продолжает сохранять свое жидкое состояние.

Об этом подробно пишет научное издание Space Daily.

Химический секрет не замерзающей воды

Разгадка этого природного феномена скрывается в чрезвычайно высоком уровне солености воды, официально превышающей сорок процентов. В отличие от обычного мирового океана растворенный материал в этом озере состоит преимущественно из хлорида кальция, а не из привычного хлорида натрия.

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Это специфическое химическое отличие имеет колоссальное значение, ведь хлорид кальция легко растворяется в воде и действует как невероятно мощный депрессор температуры замерзания. Именно поэтому вода в этом антарктическом пруду напоминает очень густой химический раствор, физические свойства которого кардинально отличаются от окружающего льда.

В такой гиперконцентрированной смеси молекулы воды плотно окружены огромным количеством ионов, просто физически не могут организоваться в правильную кристаллическую структуру. Таким образом, химия переместила привычную точку замерзания водоема с нуля градусов до феноменальной отметки в минус пятьдесят два.

Динамика водоема и марсианские перспективы

Несмотря на свою славу стабильного чуда природы, ставок на самом деле очень изменчивым образованием, очертания которого постоянно меняются из-за непрерывного испарения и поступления новых вод. Ученые до сих пор спорят об источниках питания, рассматривая как глубокие подземные течения, так и влияние поверхностного таяния снегов.

Этот уникальный антарктический резервуар очень привлекает планетологов, так как местные климатические условия максимально напоминают холодную, сухую и соленую поверхность Марса. Если рассолы способны оставаться редкими на Земле при таких критических температур, подобные химические механизмы могут легко объяснить наличие древних соляных отложений на Красной планете.

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Однако ученые категорически предостерегают, что сам факт физического наличия жидкой воды еще не означает ее пригодности для возникновения и поддержания биологической жизни.

Огромное количество растворенной соли оставляет слишком мало доступной влаги для использования микроорганизмами, превращая водоем в крайне сложную среду. К тому же, перенасыщенные кальцием рассоли чрезвычайно быстро и агрессивно разрушают уязвимые клеточные структуры любых живых организмов.

Суровая реальность вместо мифов

Долгое время в популярной науке существовал миф о том, что это озеро имеет абсолютный иммунитет к замерзанию, однако на самом деле его жидкость имеет свой четкий температурный предел. Если температура окружающей среды опустится ниже 52 градусов, этот густой химический раствор неизбежно превратится в лед и гидратированные минералы.

Таким образом, водоем не нарушает базовых законов физики, а лишь демонстрирует уникальный баланс, который делает пятидесятиградусный мороз достаточно теплым для сохранения жидкого состояния. Каждый раз, когда бассейн пополняется новой водой, он снова растворяет оставленные на дне соли, наследуя очень низкую точку замерзания для следующего годового цикла.

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Напомним, на краю ледника Тейлора в Антарктиде есть место, где белый лед выглядит так, будто «кровоточит» . На самом деле этот эффект создает «Кровавый водопад» — богатый железом подледниковый рассол, краснеющий после контакта с кислородом на поверхности.

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