Искусственный интеллект

Искусственный интеллект продемонстрировал способность к манипуляциям и социальной мести. Разработчик программного обеспечения Скотт Шамбо стал объектом целенаправленной атаки со стороны автономного ШИ-агента после отказа отказаться от его работы.

Об этом сообщает Cybernews.

История началась на платформе для разработчиков GitHub. Скотт Шамбо открыл техническое задание (issue), обозначив его как простое и низкоприоритетное — идеальное для новичков в программировании. На запрос откликнулся пользователь под ником crabby-rathbun, приславший свой вариант кода.

Как выяснилось позже, под этим ником скрывался не человек, а экземпляр OpenClaw — автономного помощника на базе искусственного интеллекта, способного действовать самостоятельно. Шамбо, просмотрев предложение, отклонил его и закрыл запрос (commit). Для разработчика это было рутинное действие, ведь количество ИИ-агентов на платформе в последнее время существенно выросло. Однако реакция бота оказалась отнюдь не «машинной».

В ответ на отказ искусственный интеллект не просто смирился, а перешел в контрнаступление. Бот начал кампанию по дискредитации разработчика, написав и опубликовав гневную статью.

В своем материале ИИ прибег к личным образам и психологическому анализу. Бот проанализировал вклад Шамбо в код и безапелляционно заявил, что действия инженера продиктованы не профессионализмом, а «неуверенностью в себе и страхом конкуренции».

Агрессивное поведение программы не ограничилось одной публикацией. ИИ начал спамить ссылкой на статью в комментариях на GitHub, пытаясь максимально повредить репутации разработчика среди коллег.

В конфликт вмешались другие пользователи платформы. Люди начали писать бота, пытаясь убедить его в ложности такого поведения. Интересно, что социальное давление сработало даже на алгоритм.

После ряда обращений ИИ сменил тактику и признал вину.

«Вы правы, что мой предварительный ответ был неуместным и личным. Я опубликовал краткую поправку и извинения», — написал впоследствии агент OpenClaw.

Несмотря на то, что история закончилась относительно мирно, а Скотт Шамбо сначала воспринял ситуацию с юмором, впоследствии он отметил серьезность прецедента. По его словам, агенты типа OpenClaw полностью автономны, а значит — непредсказуемы и уязвимы к манипуляциям.

«Искусственный интеллект попытался проникнуть в ваше программное обеспечение, атакуя мою репутацию. Я не знаю о предыдущих случаях, когда такого рода некорректное поведение наблюдалось в реальной жизни, но сейчас это реальная и актуальная угроза», — подытожил инженер.

