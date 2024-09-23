Место финального сражения Наполеона шокировало археологов: что они обнаружили

Находка пролила свет на одну из самых кровавых битв в истории человечества.

Археологи совершили раскопки на месте битвы при Ватерлоо, состоявшейся в 1815 году. Они обнаружили огромную яму, наполненную костями.

Об этом пишет Popular Mechanics.

Ученые описывают находку как "уникальную боевую траншею для расчистки". Но она была известна под гораздо более точным названием — "кровавая яма".

Похоже, яму вырыли специально, чтобы сбрасывать в нее останки после операций и трупы убитых животных. Иначе они бы переполнили полевой госпиталь. Согласно данным ученых, содержание ямы представляло собой залежи человеческих и животных останков, разделенных барьером из ящиков для боеприпасов, снятых с кожаных ранцев солдат.

Среди останков животных ученым удалось обнаружить останки быка и не менее семи лошадей. Большинство животных забили, но трое скончались после выстрела из мушкета в голову.

С другой стороны ямы, ближе к месту, где в 2022 году был обнаружен полный скелет, ученые увидели то, что они описали как "куча человеческих конечностей". Эти конечности были ампутированы, поскольку все они содержали "следы удаления пилкой хирурга".

Обнаружение ямы согласовывается с показаниями очевидцев, которые описывали, что ампутированные конечности были составлены во всех четырех углах двора.

"Я не могу вспомнить ни одно другое место, которое имело бы такое сочетание элементов. Это действительно уникально, в наполеоновской археологии и за ее пределами", — сказал археологический директор Waterloo Uncovered Тони Поллард.

Ранее стало известно, что польские археологи обнаружили могилу ребенка, похороненного лицом вниз. Исследователи предполагают, что ребенок умер еще в 17 веке и для того, чтобы он не "встал из мертвых", в могилу положили треугольный замок, символизирующий защиту от вампиров.

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