Meta готовится уволить тысячи сотрудников впервые за 18 лет: что произошло

Ожидается, что запланированные сокращения компании социальных медиа Meta, а именно так называется фирма, которая занимается Facebook и Instagram, повлияют на многие тысячи ее работников.

Планируемое увольнение Meta станет первым масштабным сокращением штата за всю 18-летнюю историю компании.

Об этом пишет The Washington Post.

Meta Platforms Inc планирует начать масштабные увольнения на этой неделе, как утверждают люди, осведомленные по этому вопросу, что может стать крупнейшим раундом за недавнюю серию сокращений рабочих мест в сфере технологий после быстрого роста отрасли во время пандемии.

Ожидается, что увольнение коснется многих тысяч работников, и, по словам людей, объявление об этом планируется сделать уже в среду. Представители компании уже сказали сотрудникам отменить несущественные поездки, начиная с этой недели.

Планируемое увольнение станет первым масштабным сокращением штата за всю 18-летнюю историю компании. Хотя в процентном отношении меньше, чем сокращение в Twitter Inc. На прошлой неделе, затронувшей примерно половину персонала этой компании, количество сотрудников Meta, которые, как ожидается, потеряют работу, может стать самым большим на сегодняшний день в крупной технологической корпорации за год, которая видела сокращение технологической индустрии.

В то же время, генеральный директор Марк Цукерберг недавно сказал, что «некоторые команды существенно возрастут, но большинство других команд останутся неизменными или сократятся в течение следующего года».

Представитель Meta отказался от комментариев, ссылаясь на недавнее заявление исполнительного директора Марка Цукерберга о том, что компания "сосредоточит наши инвестиции на небольшом количестве приоритетных направлений развития".

"Поэтому это означает, что некоторые команды существенно увеличатся, но большинство других команд останутся неизменными или сократятся в течение следующего года", — сказал он во время отчета о доходах компании за третий квартал 26 октября.

«В общем, мы ожидаем завершить 2023 год как или примерно такого же размера, или даже немного меньшая организация, чем мы сегодня».

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что Meta планирует сократить расходы по крайней мере на 10% в ближайшие месяцы, частично за счет сокращения персонала.

Ожидается, что сокращения будут объявлены на этой неделе после нескольких месяцев более целенаправленного сокращения персонала, в ходе которого сотрудники были уволены или их роли были отменены.

"Реально, у компании, вероятно, есть куча людей, которые не должны быть здесь", — сказал Цукерберг сотрудникам на общей встрече компании в конце июня.

Meta, как и другие технологические гиганты, активно нанимала работников во время пандемии, поскольку жизнь и бизнес все больше переходили в Интернет. В 2020 и 2021 годах в 2020 и 2021 годах штат штата увеличился более чем на 27 000, а за первые девять месяцев этого года – еще 15 344 – примерно четверть этого показателя за последний квартал.

В этом году акции Meta упали более чем на 70%. Компания подчеркнула ухудшение макроэкономических тенденций, но инвесторы также были напуганы ее издержками и угрозами для основного бизнеса компании в социальных сетях. Рост этого бизнеса на многих рынках остановился из-за жесткой конкуренции со стороны TikTok, а требование Apple Inc., чтобы пользователи позволяли отслеживать свои устройства, ограничило способность платформ социальных сетей нацеливать рекламу.

В прошлом месяце инвестиционная компания Altimeter Capital заявила в открытом письме Цукербергу, что Meta должна сократить персонал и ограничить свои амбиции, что показывает рост недовольства среди акционеров.

Расходы Meta также резко возросли, в результате чего ее свободный денежный поток сократился на 98% в последнем квартале. Часть расходов компании связана со значительными инвестициями в дополнительные вычислительные мощности и искусственный интеллект, необходимые для дальнейшего развития Reels, платформы Meta для короткого видео в Instagram, похожей на TikTok, и для таргетинга рекламы с меньшим объемом данных.

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