Сокровище. Фото: Durham University

Реклама

На сельскохозяйственных угодьях вблизи Мелсонби в Северном Йоркшире археологи обнаружили масштабное хранилище металлических изделий железного века, которое уже называют одним из важнейших в стране. Два взаимосвязанных сокровища, датируемых примерно 100 годом до н. э. — 70 годом н. э., меняют представление о богатстве, технологиях и ритуальных практиках древней Британии.

Об этом сообщило издание Heritage Daily.

Первые находки зафиксировали еще в 2021 году, а полноценные археологические работы провели в 2022-м при участии специалистов Даремского университета, Британского музея и программы «Персональные древности». Место открытия обнаружил искатель с металлоискателем Питер Хедс, который работал с разрешения землевладельца.

Реклама

Исследователи выяснили, что речь идет о двух отдельных, но связанных между собой сокровищах. Они расположены недалеко от крупного центра позднего железного века в Стенвике, который связывают с племенем бригантов.

В первом, большем комплексе, обнаружили 28 специально согнутых железных шин от колес, элементы конской сбруи, оружие и сосуды — в частности перевернутый котел и контейнер с крышкой. Также найдены железные крепления, которые, вероятно, использовались в транспортных средствах. Характер размещения части предметов свидетельствует о едином преднамеренном акте захоронения.

Второй клад, лежавший в 25 метрах, из-за сильной коррозии изъяли в виде сплошного блока. Его исследовали с помощью компьютерной томографии, которая показала наличие копий, элементов сбруи и медных трубок, предположительно завернутых в органический материал. Большинство предметов в этом комплексе сохранилось без значительных повреждений.

Сокровище. Фото: Durham University

В целом археологи идентифицировали около 950 фрагментов, принадлежащих по меньшей мере 300 предметам. Примерно три четверти из них связаны с конным транспортом. В частности, найденные детали свидетельствуют об использовании четырехколесных повозок — ранее не подтвержденных для Британии этого периода, но известных в континентальной Европе.

Реклама

Радиоуглеродный анализ показал, что оба комплекса были захоронены в конце I века до н. э. — начале I века н. э., во время активных контактов с Римом. По мнению исследователей, находки имеют символическое значение и могли быть частью ритуального захоронения или способом демонстрации статуса.

Находка в Мелсонби демонстрирует важность северной Британии в период железного века и указывает на высокий уровень ремесел и развитые обрядовые традиции местного населения. Дальнейшие исследования должны уточнить значение этого открытия.

