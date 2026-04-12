Металлоискатель обнаружил кольцо, которое никто не видел более тысячи лет

Image Credit: Portable Antiquities Scheme

В Польше металлоискатель Рафал Весоловский нашел в поле кольцо, которое никто не видел более тысячи лет.

Об этом пишет heritagedaily.com.

Археологи сравнивают эту находку со знаменитым кольцом из Кингмура. Эти кольца часто не имели имен владельцев. Зато на них чеканили магические формулы — этакие «антивирусы» того времени, которые должны были оберегать от болезней, сглаза или неудач в бою.

Техника выполнения (эти самые точки на концах линий) идентична другому кладу из Британского музея — кольца из Уитли-Гилл. Это свидетельствует о том, что в 8-10 веках в этом регионе существовала специфическая ювелирная традиция, доступная только верхушке общества.

Лиза Брандл, офицер Службы портативных древностей (PAS), уверена, что эта находка — только верхушка айсберга. Кроме перстня, на том же поле обнаружили англосаксонскую пряжку. Вместе эти вещи указывают на то, что в Квадринге могло существовать ранее неизвестное поселение настоящей «интеллектуальной элиты» того времени.

Напомним, металлоискатель нашел сокровища, которые перевернули представление о железном веке.