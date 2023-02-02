Металлоискатели обнаружили 500-летнее украшение, связанное с королем Генрихом VIII

В Великобритании с помощью металлоискателя нашли изделие в форме сердца, украшенное красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской.

Об этом пишет издание IFLScience.

Подвеска размером примерно 5 сантиметров в диаметре украшена мотивом тюдоровской розы и гранатового куста, а также надписью "TOVS IORS" — каламбуром французского языка, что означает "всегда". На реверсе изображены заглавные буквы H и K, которые, как полагают, обозначают королевских супругов.

Ученые датируют украшение между 1509 и 1533 годами н. э. Ученые считают, что кулон изготовлен на скорую руку, и его могли носить участники какого-то события или украшение подарили как приз. Изделие в форме сердца украшено красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской.

"Этот прекрасный кулон является невероятным открытием, которое дает нам ощутимую связь с Генрихом VIII и Екатериной Арагонской и обогащает наше понимание тогдашнего королевского двора", — сказал о находке Дункан Уилсон, исполнительный директор "Исторической Англии".

Напомним, археологи во время раскопок в Стокгольме обнаружили 1000-летнее сокровище эпохи викингов. В частности, было обнаружено 20 зданий и сооружений, принадлежащих к тому времени.

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