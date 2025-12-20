Металлоискатели обнаружили древнее сокровище, которое могло быть частью ритуального убийства.

Ученые поражены находкой

Металлоискатели обнаружили в Англии древнее сокровище, состоящее из предметов из золота и граната, которые, вероятно, зарыли в землю после ритуального убийства 1400 лет назад.

Об этом сообщает Live Science.

Украшения из золота и граната были распространены среди женщин Англии VII века. Но, по словам исследовательницы Брандл, обычно археологи обнаруживают их в погребениях, а не зарытыми в землю на склоне холма.

Рядом не обнаружили человеческие останки или другие артефакты, что указывает на то, что кто-то специально зарыл украшения. Очевидно, это было сделано, чтобы спрятать их, или во время ритуала.

Самый тяжелый экспонат в коллекции — это кулон D-образной формы весом около 6,7 грамма. В нижней его части находится большой гранат, вставленный в золотую оправу.

Сама форма раковины имеет важное символическое значение, часто ассоциируется с плодородием и потенциально несет в себе христианский подтекст. Одна из версий состоит в том, что эта коллекция происходит из клада кузнеца», — сказала Брандл.

В VII веке запасы граната истощались, и странствующий ювелир, возможно, собрал некоторые старинные украшения, чтобы переделать их в новые аксессуары. Как он их получил, остается загадкой. В то время расхитители гробниц часто нападали на погребение состоятельных женщин, чтобы завладеть украшениями, погребенными вместе с ними.

То, что похоронили подвески, могло также восприниматься как своеобразное ритуальное убийство, в результате которого мощные старинные символы элитарного статуса превратились в новые предметы, больше не связанные с этими людьми.

Напомним, в селе Розмарки, Великобритания, обнаружили сокровище с бронзовыми украшениями, пролежавшее в земле около трех тысяч лет.