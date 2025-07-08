Метеорит из Африки может перевернуть представление о рождении Солнечной системы: подробности

Метеорит / © pixabay.com

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Маленький камень с большой научной сенсацией, найденный в Северной Африке, поставил под сомнение одну из древнейших теорий о том, как именно формировались планеты нашей Солнечной системы.

Об этом пишет Space Tech.

Ученые из Открытого университета Великобритании исследовали обломок метеорита Northwest Africa 12264 и выяснили, что его химический состав и возраст не совпадают с предварительными представлениями о последовательности формирования планет. Это открытие может означать, что скалистые планеты, как во внутренней, так и во внешней частях Солнечной системы, образовались одновременно — а не с разницей в несколько миллионов лет, как считалось ранее.

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Что известно о метеорете

Обломок весом всего 50 граммов был приобретен у Марокко в 2018 году. Ученые доказали, что метеорит имеет происхождение из внешней части Солнечной системы — это подтвердили соотношение изотопов хрома и кислорода. Исследовав изотопы свинца, ученые определили возраст камня: около 4,564 миллиарда лет. Это практически идентично возрасту планет внутренней части системы.

Автор исследования, доктор Бен Райдер-Стоукс, отмечает: ранее считалось, что образовавшиеся ближе к Солнцу скалистые планеты сформировались первыми, тогда как те, что за поясом астероидов — впоследствии. Однако новые данные показывают, что время образования было почти одинаковым.

© Фото из открытых источников

Почему это важно

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Хотя разница в 2-3 миллиона лет может показаться незначительной, для космической науки это огромное изменение парадигмы. Ведь она изменяет сам подход к пониманию того, как формируются планетарные системы — не только наша, но и те, что за пределами Солнечной.

Кроме того, такие открытия помогают лучше понять и происхождение нашей планеты Земли. Чем больше ученые узнают о механизмах аккреции, тем больше шансов объяснить, как возникли условия для жизни.

Напомним, ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе подтвердили уникальную находку, которую случайно совершил марсоход Curiosity. Высыпавшиеся из разбитого под его колесом камня кристаллы оказались элементарной серой — элементом, который раньше никогда не обнаруживали на Красной планете в чистом виде.

Ранее уже было известно, что кора и почва Марса обогащены серой больше, чем Земля. Однако до сих пор этот элемент проявлялся в составе сульфатов — соединений серы с другими элементами. Они образуются при смешивании воды с минералами и испарении.

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