Метеорит из Канады опровергает теорию происхождения Солнечной системы – ученые

Подлинное значение метеорита ученые поняли только тогда, когда выяснили, откуда он прилетел.

Упавший в прошлом году в Канаде метеорит может изменить представления ученых о происхождении Солнечной системы.

Об этом пишет New Atlas.

Международная группа ученых представила новое исследование, в котором они говорят, что этот метеорит прилетел к нам из далекого Облака Оорта, где находятся ледяные объекты. Но ученые выяснили, что этот метеорит состоит не из льда, как должно, а из камня. Это открытие ставит под вопрос древние представления о том, как сформировалась Солнечная система.

На краю нашей Солнечной системы расположено скопление ледяных объектов, называемое Облако Оорта. Здесь находятся ледяные тела, такие как кометы, которые затем прилетают во внутреннюю часть нашей Солнечной системы. И, согласно теориям, здесь не может существовать никаких объектов из камня.

Настоящее значение упавшего в Канаде метеорита ученые поняли только тогда, когда выяснили, откуда он прилетел. Обычно каменистые метеориты прилетают на Землю либо из пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером, либо из ближайших регионов космоса. Но ученые выяснили, что он прибыл из Облака Оорта, окружающего Солнечную систему, и где появляются долгопериодические кометы.

Ранее ученые из NASA представили новый отчет о работе двух космических аппаратов на Марсе, в котором говорится, что за все время наблюдений на Красной планете они смогли зафиксировать падение крупнейших метеоритов.

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