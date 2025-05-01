Метеориты с Луны падают на Землю — исследователи выяснили, где искать обломки

Попадающие на Землю обломки движутся со скоростью от 11,0 до 13,1 км/с. / © Associated Press

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Землю регулярно накрывают обломки, выброшенные с Луны после ударов метеоритов. Около четверти всего материала, выбивающегося из Луны во время таких столкновений, впоследствии попадает на Землю.

Об этом идет речь в новом исследовании, пишет sciencealert.

«В отличие от Земли, где выветривание, эрозия и тектоническая активность постоянно меняют поверхность, Луна не имеет атмосферы и значительной геологической активности, что позволяет этим ударным особенностям сохраняться в течение миллиардов лет. Этот прекрасно сохранившийся архипелаг кратерирования служит для фиксации важной истории формирования и эволюции нашей Солнечной системы. При образовании кратеров значительное количество выброшенного лунного материала достигает скорости бегства Луны и достигает Земли. Изучение этих пород помогает нам понять, как материал двигается между двумя телами», — говорится в сообщении.

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Команда исследователей сосредоточила свое внимание на этом исследовании, и их статья была опубликована недавно. Исследование, проведенное под руководством Хосе Даниэля Кастро-Сиснероса, использует лучшие компьютерные модели, чем предыдущие исследования, для отслеживания того, как лунный мусор достигает Земли.

Исследование использует симуляции для изучения большего количества начальных условий в течение более длинных периодов времени, чтобы лучше оценить, сколько лунного материала достигает Земли и способствует ли это пополнению околоземных объектов.

Команда также надеялась, что, изучая траектории лунного мусора, они смогут составить вместе хронологию ударов по Земле и их влияние на жизнь и геологию.

Предыдущие исследования месячных выбросов были усовершенствованы благодаря использованию пакета моделирования REBOUND для отслеживания частиц от Луны в течение 100 тысяч. лет. В отличие от предыдущих работ, использовавших отдельные фазы, команда одновременно моделирует Землю и Луну, используя более реалистичное распределение скоростей выброса.

Они записывали данные каждые пять лет, а столкновения определялись как выбросы, достигавшие 100 км над поверхностью Земли, что обеспечило более полное представление о том, как материал переносится с Луны на Землю.

Команда ученых смогла заключить, что таких метеоритных ударов Земля собирает около 22,6% выброшенного материала в течение 100 тыс. лет, причем половина этих столкновений происходит в течение первых 10 тыс. лет. Скорость столкновений с течением времени подчиняется степенному закону распределения (соотношение, где изменение одной величины приводит к пропорциональному относительному изменению другой), независимо от начального размера этих величин.

При ударе о Землю месячные выбросы двигаются со скоростью 11,0-13,1 км/с и преимущественно поражают экватор (с на 24% меньшим количеством ударов на полюсах).

Между тем астероид размером с дом несется к Земле с невероятной скоростью.

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