Между Марсом и Юпитером вращается астероид из неизвестного вещества

Астероид. Иллюстративное изображение

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Астероид 33 Полигимния, который расположен в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, настолько плотный, что, вероятнее всего, состоит из химических элементов, которых не существует на Земле.

К такому выводу пришла команда физиков из Университета Аризоны в исследовании, которое опубликовано в журнале The European Physical Journal Plus, пишет IFLScience.

Плотность этого астероида значительно превышает максимальную плотность известного атомарного вещества, а потому он считается компактным сверхплотным объектом с неизвестным составом. Плотность астероида шириной от 50 до 60 км составляет 75,28 грамма на кубический сантиметр.

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Самым плотным стабильным элементом, известным в природе, считается осьмий, который имеет атомный номер 76.

Также существуют химические элементы, которые синтезировали в лаборатории, самым плотным из них является оганессон, который имеет атомный номер 118.

Элементы ближе к верхнему концу таблицы, как правило, нестабильны, радиоактивны и имеют невероятно короткий период полураспада.

Изучая известные химические элементы, физики не смогли найти те, которые могут объяснить высокую плотность астероида.

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Команда физиков из Аризоны смоделировала элементы, находящиеся вне периодической таблицы, предсказав их свойства.

Исследование показало, что химические элементы с атомными номерами ближе к 164 могут быть стабильными, и при этом плотность таких элементов может составлять от 36 до 68,4 граммов на кубический сантиметр. То есть эти значения очень близки к значению плотности астероида.

«Наши результаты по плотности массы позволяют нам выдвинуть гипотезу, что если сверхтяжелые элементы достаточно стабильны, они могут существовать в ядрах плотных астероидов, таких как 33 Полигимния», — говорится в опубликованном исследовании ученых.

Для подтверждения того, что астероид может содержать неизвестные науке стабильные химические элементы, нужны дополнительные исследования.

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Напомним, ранее астрономы зафиксировали межзвездный объект 3I/ATLAS, который направляется к нашей Солнечной системе и имеет необычное поведение и свойства.