Между сном и реальностью: ученые выяснили, что видит и чувствует "лунатик"

Лунатизм в большинстве случаев встречается у детей, но у 2-3% взрослых тоже регулярно наблюдаются проявления парасомнии.

Ученые исследовали поведение и воспоминания людей, страдающих парасомнией – расстройствами сна, в частности лунатизмом.

Об этом пишет MedicalXpress.

Группа исследователей из Нидерландского института неврологии создали методику, с помощью которой могли провоцировать у участников эксперимента эпизоды парасомнии, чтобы изучать мозговую активность и последующие воспоминания человека, "застрявшего" между сном и реальностью.

Методика эксперимента

В исследовании приняли участие 22 взрослых человека, у которых периодически наблюдали парасомнию. Первую ночь испытуемые нормально спали в лаборатории, а специальные датчики записывали их мозговую активность.

После этого участники должны были провести без сна 25 часов. Дальше людям давали возможность заснуть под контролем мозговых датчиков.

Но в момент вхождения в так называемый "медленный" сон, им включали громкий звук, вызвавший состояние парасомнии. Когда участники окончательно просыпались, их спрашивали, что они помнят о своем сне.

В 19% эпизодов парасомнии испытуемые говорили, что ничего не помнят, 25% "что-то помнили", но воспоминания были нечеткими. Однако большая часть участников исследования – 56% – вспоминали сновидения, которые в большинстве своем были связаны с опасностью или несчастьями.

Участники, помнившие свои видения на грани сна и реальности, рассказывали, что им снились стихийные бедствия, разрушения домов, потерянные дети или гибель животных.

Что такое парасомния

Парасомнии с небыстрым движением глаз (NREM), к которым относят в частности лунатизм, проявляются внезапными пробуждениями в измененном состоянии сознания, в котором человек может взаимодействовать с окружением, но не может воспринимать его объективно.

В таком состоянии у человека открыты глаза, он может ходить, кричать, поддерживать разговор, даже садиться за руль автомобиля.

В редких случаях пациенты с парасомнией могут проявлять агрессию, совершать насилие или самоубийство.

Лунатизм в большинстве своем распространен среди детей, но 2-3% взрослых тоже имеют регулярные проявления парасомнии, которые создают дискомфорт не только больному человеку, но и его окружению.

"Люди, страдающие парасомнией, могут нанести вред себе или другим во время эпизодов и позже испытывать глубокий стыд за то, что они сделали", — объяснила возглавившая исследование Франческа Сиклари.

Результаты исследования парасомнии

Ученые обнаружили, что чем больше была продолжительность эпизодов парасомнии, тем сложнее наблюдалось поведение испытуемых. Такие люди что-то искали, видели несуществующие объекты и поддерживали воображаемые разговоры. Подобные сложные иллюзии восприятия наблюдались в 52% эпизодов, зафиксированных в ходе исследования, каждый из которых длился более 30 секунд.

"Наше исследование показало, что степень сознания и амнезии, связанная с эпизодами парасомнии NREM, варьируется как между отдельными пациентами, так и для одного человека. Отчеты пациентов варьировались от полностью бессознательных состояний до бреда, мультисенсорных галлюцинаций и взаимодействия с окружающей средой", – говорится в исследовании.

По результатам исследования ученые пришли к выводу, что люди видят сновидения в любой фазе сна, а не только во время так называемой "быстрой фазы".

"В совокупности наши результаты свидетельствуют о том, что переживания NREM-парасомнии не только имеют основные черты сновидений, но и связаны с подобными паттернами мозговой активности", – рассказали ученые.

Ученые отметили, что их работа имеет не только академическую ценность, но и практическое значение.

"Наша работа может способствовать более конкретным медикаментозным вмешательствам в будущем. Парасомнии часто лечат неспецифическими снотворными препаратами, которые не всегда эффективны и могут иметь негативные побочные эффекты. Если мы сможем определить, какая нервная система работает ненормально, мы в конце концов попытаемся разработать более конкретные методы лечения", – объяснили исследователи.

Следующим этапом эксперимента будет исследование парасомний в фазе быстрого сна. Это позволит лучше понять, какие нейронные системы участвуют в разных типах парасомний.

Напомним, китайская медицина объяснила, почему человек просыпается в одно и то же время ночью.

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