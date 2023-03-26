Между Землей и Луной пролетел астероид, способный уничтожить город

Объект вернется на орбиту Земли в 2026 году, но ученые исключили его как угрозу планете.

Астероид, способный уничтожить город, безопасно пролетел между Землей и Луной 25-26 марта. Он называется 2023 DZ2.

Об этом пишет The Guardian.

В американском космическом агентстве NASA говорят, что столь большой астероид редко приближается так близко к Земле. Это случается всего раз в десятилетие.

Астероид под названием 2023 DZ2 обнаружили только месяц назад. Он прошел примерно в 515 тысячах километров от Луны и через несколько часов пролетит мимо Земли со скоростью примерно 28 тысяч км/ч. По оценкам ученых, его размер – от 40 до 90 метров в диаметре.

Этот космический камень никак не угрожает Земле. Ранее астрономы имели небольшую вероятность того, что астероид может задеть Землю, но впоследствии ученые исключили такую возможность.

"Нет никаких шансов, что этот "убийца городов" поразит Землю, но его близкое приближение дает отличную возможность для наблюдений", — сказал руководитель отдела планетарной защиты Европейского космического агентства Ричард Мойсл.

Ранее стало известно, что в нашу планету может врезаться астероид диаметром 50 метров. Отмечается, что возможность столкновения составляет приблизительно 1 до 600, другими словами выше средней.

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