Международная команда биологов определила, от чего зависит тяга к самоубийству

Международная команда биологов определила, от чего зависит тяга к самоубийству

У некоторых людей склонность к суициду может быть обусловлена генетически.

Международный консорциум по генетике суицидов, в который входят более 260 ученых из более чем 20 стран мира, обнаружил участок ДНК, мутации в котором влияют на желание человека совершить самоубийство.

Результаты исследования были опубликованы во вторник, 30 ноября, в издании Biological Psychiatry.

Свои выводы ученые сделали на основе изучения строения генома около 30 тысяч жителей США и других развитых стран с суицидальными наклонностями и 520 тысяч добровольцев, никогда не желавших совершить самоубийство.

Участок ДНК, вызывающий склонность покончить с собой, относится к седьмой хромосоме. Раньше мутации в ней связывали с разными психическими отклонениями, а также склонностью к рискованному поведению, нарушению сна и желанию курить.

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Как было установлено в ходе исследования, мутаций в седьмой хромосоме формировали склонность к самоубийству: сильно снижали или повышали его вероятность.

"Это говорит о необходимости изучить, как вариации в этом участке ДНК влияют на склонность к суицидам при наличии и при отсутствии психических расстройств", – уточнил главный автор публикации, доцент Университета Вандербильта в Нэшвилле Дуглас Рудерфер.

Напомним, в начале этого года в Украине уже несколько школьников присоединились к опасным "челленджам", которые распространяют в соцсетях: активизировались "группы смерти" и другие опасные игры, подталкивающие детей к самоубийству.

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