Межзвездная комета 3I/ATLAS содержит "источник жизни": уникальное открытие (фото)

Межзвездная комета 3I/ATLAS

Астрономы обнаружили в составе межзвездной кометы 3I/ATLAS беспрецедентно большое количество метанола и цианистого водорода, которые считаются ключевыми строительными блоками жизни (ДНК и РНК). Этот третий межзвездный объект, обнаруженный учеными, содержит гораздо больше этих веществ, чем любая комета Солнечной системы.

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, сообщает Futurism.

Астрономы обнаружили, что межзвездный объект 3I/ATLAS содержит метанол и другие химические соединения, которые могли сыграть ключевую роль в зарождении жизни. Исследователи зафиксировали чрезвычайно высокую концентрацию метанола — одного из основных «строительных кирпичиков» органической химии, ведь эта молекула участвует в формировании аминокислот и белков, из которых состоят ДНК и РНК. В то же время, 3I/ATLAS содержит значительно больше метанола, чем любая известная комета Солнечной системы, а в других межзвездных объектах такую молекулу вообще не находили.

Ранее ученые уже установили, что у 3I/ATLAS нетипичные свойства: она ведет себя иначе, чем обычные кометы, и имеет необычный химический состав. Вероятно, ее формирование происходило в другой звездной системе при отличных условиях. Это лишь третий межзвездный объект, который астрономы смогли идентифицировать в этом году, и сейчас он покидает пределы нашей планетной системы.

Во время наблюдений с помощью радиотелескопа ALMA ученые зафиксировали значительные объемы метанола как в ядре, так и в коме объекта. Также они обнаружили цианистый водород — еще одну важную молекулу, повлиявшую на появление жизни.

Метанол является предшественником аминокислот, которые формируют структуру ДНК и РНК и играют фундаментальную роль в органической химии. Цианистый водород в больших количествах является токсичным, но в небольших — необходим для жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов, а также является исходным соединением для формирования сложных органических веществ.

По словам исследователей, они были крайне удивлены, когда обнаружили такие высокие концентрации метанола и цианистого водорода в ядре и коме 3I/ATLAS — уровней, которых никогда не наблюдали у комет Солнечной системы.

Оказалось, что комета выбрасывает примерно 40 кг газообразного метанола каждую секунду, что составляет около 8% всех ее выбросов — в четыре раза больше, чем типичный показатель для комет Солнечной системы. Кроме того, 3I/ATLAS производит от 250 до 500 г газообразного цианистого водорода в секунду. Ученые отмечают, что это одни из самых высоких значений, которые когда-либо фиксировались для комет.

Учитывая роль метанола в формировании ключевых молекул, необходимых для возникновения жизни, это открытие приобретает особый вес.

Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб, который ранее предполагал, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетян, считает, что новые данные поддерживают гипотезу о том, что объекты такого типа могли доставить на Землю строительные блоки жизни миллиарды лет назад.

По мнению Леба, аномально высокие концентрации метанола и цианистого водорода свидетельствуют, что у объекта «дружелюбная природа» и он не представляет угрозы. Ранее он предполагал, что 3I/ATLAS может быть аппаратом враждебной инопланетной цивилизации.

Напомним, ранее NASA официально подтвердило: межзвездный объект 3I/ATLAS является естественной кометой, опровергая гипотезу Леба о его искусственном происхождении. Новейшие данные, полученные с телескопа Джеймса Уэбба и других миссий, свидетельствуют, что третий подтвержденный межзвездный объект имеет уникальный состав, но никаких признаков инопланетной технологии.