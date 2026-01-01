Межзвездная комета 3I/ATLAS: ученые сказали, есть ли признаки жизни

Межзвездная комета 3I/ATLAS / © phys.org

Межзвездная комета 3I/ATLAS пережила целый шквал сенсационных сообщений о том, что она является космическим кораблем инопланетян. Однако недавние исследования показывают, что каких-либо техносигнатур, то есть радиосигналов или выбросов веществ, свидетельствующих о том, что на ее поверхности работает инопланетная техника, так и не обнаружили.

Об этом пишет phys.org.

Новые наблюдения

С момента открытия межзвездного объекта (ISO) 3I/ATLAS 1 июля 2025 г. он привлек к себе много внимания, включая спекуляции, надежды и опасения, что он может содержать доказательства существования технологически развитых цивилизаций за пределами нашей Солнечной системы.

Теперь в новой статье подробно описаны результаты радионаблюдений, проведенных на 100-метровом телескопе Грин-Бенк в рамках программы Breakthrough Listen, предназначенной для поиска признаков инопланетной жизни. Данные были собраны 18 декабря 2025 — за день до ближайшего приближения объекта к Земле. И надеявшимся на доказательства существования развитых инопланетных цивилизаций, результаты могут не понравиться.

3I/ATLAS — природный или искусственный объект?

Только два других ISO были когда-либо подмечены в нашей Солнечной системе. Первый межзвездный объект, 1I/«Оумуамуа», сначала был классифицирован как астероид, затем как комета; второй, 2I/Борисов, был признан кометой. 3I/ATLAS имеет типичные кометные характеристики, такие как запятая и не удлиненное ядро.

Однако эти объекты часто поначалу вызывают много спекуляций. После открытия 3I/ATLAS в Интернете распространилось много слухов о его удивительных особенностях, указывающих на инопланетные технологии. Однако ученые также активно изучают этот объект, хотя и с несколько большим скептицизмом.

Сейчас, когда прошло шесть месяцев с момента открытия, несколько телескопов собрали данные в различных диапазонах волн, включая радио, инфракрасное, рентгеновское и оптическое излучение, и эти данные были проанализированы многими исследователями. По данным SETI, ни одно из этих наблюдений не дало доказательств существованию техносигнатур.

Наблюдение Грин-Бэнк

Ученые, участвовавшие в новом исследовании, утверждают, что межзвездные зонды, скорее всего, общаются с помощью узкополосных радиосигналов, благодаря их эффективности передачи и низкому угасанию, связанному с этими сигналами в межзвездном пространстве. Поэтому команда провела поиск сигналов в четырех разных радиодиапазонах, охватывающих 1–12 ГГц, именно в то время, когда комета была ближе к Земле.

Первоначально поиск обнаружил более 471 000 потенциальных сигналов, но после применения фильтра локализации неба осталось девять «событий». Дальнейший анализ показал, что они были вызваны радиочастотными помехами, поскольку они также появлялись в сканированиях вне цели или были известными загрязнителями. Даже при более высоком уровне чувствительности анализ не выявил каких-либо потенциальных сигналов техносигнатуры от 3I/ATLAS, что соответствует результатам других исследований.

Авторы исследования пишут: «Наше исследование позволяет заключить, что в местоположении 3I/ATLAS нет изотропных передатчиков непрерывной волны мощностью свыше 0,1 Вт. Для сравнения, мобильный телефон является примерно изотропным передатчиком непрерывной волны мощностью около 1 Вт».

Поиск продолжается

Данные, использованные в данном исследовании и других исследованиях программы Breakthrough Listen, общедоступны, и их сбор будет продолжаться на некоторых телескопах, таких как Hubble. Интересующиеся 3I/ATLAS могут ожидать появления дополнительной информации, хотя на данный момент маловероятно, что будут обнаружены техносигнатуры.

Однако многие телескопы Земли будут продолжать следить за будущими межзвездными объектами, входящими в нашу Солнечную систему, и потенциальными техносигнатурами.

Ранее комета 3I/ATLAS удивила ученых криовулканизмом: при приближении к Солнцу на ее поверхности зафиксировали мощные выбросы льда и пыли. Исследование свидетельствует, что этот космический пришелец по составу неожиданно похож на транснептуновые объекты нашей Солнечной системы и примитивные метеориты-хондриты.