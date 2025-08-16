- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 2 мин
Межзвездная миссия к черной дыре: крошечный зонд может переписать законы физики
Это путешествие, которое продлится целый век, направлено на проверку пределов теории относительности Эйнштейна.
Ученый выдвинул смелую концепцию межзвездной миссии, которая может кардинально изменить наше понимание фундаментальных законов физики. Идея заключается в отправке крохотного космического аппарата, не больше обычной канцелярской скрепки, в ближайшую черную дыру. Это путешествие, которое продлится целый век, направлено на проверку пределов теории относительности Эйнштейна.
Как реализовать такую фантастическую идею?
Этот амбициозный проект, напоминающий научную фантастику, подробно описал астрофизик и эксперт из черных дыр Козимо Бамби из Фуданского университета в Китае. Хотя сегодня необходимых технологий еще не существует, ученый считает, что они могут появиться в течение следующих 30 лет, пишет iScience.
В основе миссии лежат два ключевых вызова: поиск достаточно близкой черной дыры и разработка зонда, способного совершить такое путешествие.
Согласно современным представлениям об эволюции звезд, черная дыра может скрываться на расстоянии всего 20-25 световых лет от Земли, но ее обнаружение является сложнейшей задачей, поскольку эти объекты не излучают и не отражают свет. Однако, по словам Бамби, новые методики дают надежду найти подобный объект уже в ближайшее десятилетие.
Второй задачей является создание самого аппарата. Традиционные космические корабли с химическими двигателями слишком громоздки и медленны для такого путешествия. Решением могут стать так называемые нанокорабли — зонды весом в несколько граммов, состоящие из микрочипа и светового паруса. Мощные лазеры, расположенные на Земле, будут направлять фотоны на этот парус, разгоняя аппарат до трети скорости света.
По приблизительным оценкам, зонд сможет достичь черной дыры, расположенной за 20-25 световых лет, собрать данные и вернуться на Землю примерно за 80-100 лет.
Приблизившись к черной дыре, аппарат проведет эксперименты, которые могут ответить на одни из самых острых вопросов современной физики:
Действительно ли у черной дыры горизонт событий — предел, за который не может вырваться даже свет?
Изменяются ли законы физики вблизи такого экстремального объекта?
Остаётся ли теория общей относительности Эйнштейна актуальной в самых экстремальных условиях Вселенной?
Бамби отмечает, что сегодня только создание необходимых лазеров стоило бы около одного триллиона евро, а технологии для постройки нанокорабля вообще еще не существует. Однако он оптимистично смотрит в будущее, считая, что через 30 лет стоимость может снизиться, а технологии догонят эти смелые идеи.
Ученый проводит параллели с прошлым, напоминая, что когда-то идеи об улавливании гравитационных волн или фотографировании тени черной дыры тоже казались фантастикой, но со временем стали реальностью.
Напомним, ученые обнаружили в «космическом районе Земли» новое место, пригодное для жизни.