Межзвездное путешествие в один конец: инженеры показали космический "ковчег" для спасения человечества

Космический корабль Chrysalis даст человечеству возможность оторваться от материнской планеты в поисках нового дома

Однажды человечество на гигантском космическом корабле может отправиться за пределы Солнечной системы в путешествие в один конец, которое продлится несколько поколений. Именно для такого случая инженеры разработали проект «самодостаточного мира в движении», объединяющий науку, архитектуру и психологию в потрясающем видении жизни в далеком космосе, что не похоже ни на что, что вы видели и даже представляли раньше.

Об этом пишет The Daily Galaxy со ссылкой на результаты дизайнерского конкурса Project Hyperion.

Космический корабль, получивший название Chrysalis, имеет протяженность 58 км и рассчитан на 1000 человек. Его цель — доставить людей в звездную систему Альфа Центавра в путешествии, которое, вероятно, продлится несколько сотен лет.

Chrysalis – это не просто космический корабль. Это концепция жизни, сообщества и культуры в движении, разработанная командой инженеров и архитекторов для конкурса Project Hyperion. В основе идеи лежит задача создать не просто корабль, а целое общество, которое сможет выжить и эволюционировать в глубоком космосе, в полной изоляции от Земли на протяжении более четырех веков. Благодаря реалистичности инженерных решений, психологической предусмотрительности и архитектурной глубине концепт получил первую премию от Инициативы межзвездных исследований.

Космический корабль как самодостаточный мир

Чтобы имитировать гравитацию и избежать вредного влияния длительной невесомости на организм человека, например потери костной массы или сердечно-сосудистых заболеваний, космический корабль Chrysalis будет генерировать искусственную гравитацию с помощью медленного вращения. Его концентрическая цилиндрическая конструкция позволит целым жилым зонам вращаться, что создаст центробежную силу, достаточную для удерживания людей на полу.

Энергия для работы систем корабля и поддержки экосистем будет поступать от ядерного синтеза. Внутри массивного корпуса будет несколько биомов, воспроизводящих земные среды – тропические леса, бореальные зоны, даже засушливые пустыни. Все они предназначены для поддержания устойчивого производства пищи, биоразнообразия и психологического равновесия.

Особенностью конструкции является «космический купол» – 130-метровая смотровая зона с прозрачными стенами, выходящая на глубокий космос, а Солнце кажется из нее лишь тусклой звездой. Он будет служить местом собрания, символическим сердцем корабля, а также местом проведения ежегодного общего собрания.

Строительство в космосе и тренировки на Земле

Учитывая огромную массу, которая по оценкам составляет 2,4 миллиарда тонн, Chrysalis будут строить не на Земле, а в космосе. Команда предлагает строить корабль в точке Лагранжа L1 – гравитационно стабильном регионе между Землей и Луной. По данным NASA, это идеальное место для «парковки» космических кораблей из-за его орбитального баланса.

Однако человеческая сторона миссии начнется на Земле – в Антарктиде. Первые добровольцы будут жить в экстремальных условиях в течение 70-80-х годов, имитируя социальные, психологические и логистические вызовы изолированного общества.

"Адаптация будет скорее культурной, чем биологической", - отмечают дизайнеры.

Они предполагают, что подлинное испытание заключается не в конструкции корабля, а в динамике его сообщества.

Генетический банк с семенами, эмбрионами и ДНК будет сопровождать людей на борту, обеспечивая биологическую непрерывность и способствуя колонизации других планет. Вероятным пунктом назначения является Проксима Центавра b — потенциально пригодная для жизни экзопланета, расположенная примерно в 4,2 световых годах от Земли.

Теория или реальное будущее человечества

Хотя о какой-либо дате запуска пока не может быть и речи, проект Chrysalis является одной из наиболее детальных и правдоподобных попыток решить проблему поколенных кораблей, давно существующих в научной фантастике, а сейчас переходят в разряд умозрительной науки. Идея получила новый интерес на фоне роста обеспокоенности пригодностью планеты для жизни и долгосрочного будущего человечества.

Проект Chrysalis выделился благодаря своей системной интеграции, эстетическому изяществу и культурной предусмотрительности. Его модульные жилища, встроенная система управления с искусственным интеллектом и открытые семейные структуры создают картину будущего, в котором люди могут не просто путешествовать к звездам, а жить в космосе.

Эксперты признают, что есть много препятствий. Доктор Джон Пейдж, старший преподаватель аэрокосмической инженерии в Университете Нового Южного Уэльса, объяснял, что «создание гравитации посредством вращения требует огромных масштабов – иначе опыт будет физически дезориентирующим или даже вредным». Впрочем, этот проект отражает рост интереса к заселению космоса не только за пределами Земли, но вообще за пределами планетных поверхностей.

