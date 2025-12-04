Межзвездный объект 3I/ATLAS начал пульсировать, приближаясь к Земле

Межзвездный объект 3I/ATLAS

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS развил странную пульсацию, которая заставляет его светиться ярче в то время, когда он достигнет максимального сближения с Землей всего через две недели.

Об этом сообщает Daily Mail.

Новые наблюдения с помощью телескопа обнаружили потоки газа и пыли, которые называются струями, взрывающимися ритмичными всплесками ровно каждые 16,16 часа.

Это пульсирование изменяет общее свечение объекта на 20-40 процентов в чистом, повторяющемся цикле, что, по мнению некоторых исследователей, свидетельствует о том, что 3I/ATLAS не является естественной кометой.

Естественным объяснением этих новых импульсов является то, что твердое ядро объекта вращается раз в 16,16 часа. Во время вращения лед на его поверхности нагревается под действием солнечного света и превращается в газ, который вылетает равномерными струями.

Считается, что это происходит потому, что тепло Солнца достигает одних и тех же ледяных пятен в одной и той же точке во время каждого вращения.

В то же время профессор Гарварда Ави Лоеб отметил, что это все еще не объясняет импульсов свечения, исходящих от объекта.

Леб отметил, что пульсации света были странными, поскольку почти весь свет, который видели телескопы, происходит из комы — огромного облака газа и пыли, которое может простираться на сотни тысяч миль, а не из темного каменистого центра объекта.

Если ядро — это единственное, что вращается и выпускает вспышки, то гигантское облако должно было бы действовать как большое мягкое одеяло, которое смывает или разбавляет резкие вспышки.

Леб объяснил, что в таком случае общая яркость будет едва колебаться, возможно, увеличиваясь до пяти процентов вместо гораздо больших и более ярких вспышек, которые на самом деле видели телескопы.

Астрофизик и исследователь НЛО предположил, что это может быть еще одним признаком того, что 3I/ATLAS является неестественным объектом, поскольку сильное пульсирование не соответствует обычному изображению простой кометы из космоса.

Ранее он отметил еще 12 аномалий, для которых ученые еще не имеют полного объяснения, включая кометный хвост, направленный в неправильном направлении, голубой цвет объекта вблизи солнца и изменения курса, противоречащие гравитации.

NASA отвергает любые зарегистрированные нарушения, считая их побочным продуктом объекта, происходящего из далекой солнечной системы и, вероятно, имеющего совсем другой химический состав, чем кометы из нашей собственной системы.

Ранее NASA и Европейское космическое агентство (ESA) объявили, что это безжизненная комета, заявив, что они не обнаружили никаких признаков внеземной жизни, исходящей от объекта.

Хотя NASA и Организация Объединенных Наций заявили, что вероятная комета не представляет угрозы для Земли и приблизится к ней 19 декабря на расстояние 273,5 миллионов километров, близкое прохождение этого объекта будет использовано для учений, чтобы подготовиться к будущим космическим угрозам.

Напомним, ООН официально объявила, что включила загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS в ежегодные учения по планетарной обороне из-за его «странного поведения».