Межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел странные изменения в Солнечной системе

Межзвездный объект 3I/ATLAS

Во время прохождения через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел странные изменения, связанные с формой и излучением льда, из которого состоит эта комета.

Анализ данных, полученных во время наблюдений за этим объектом космического телескопа SPHEREx в августе и декабре прошлого года, опубликован на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Благодаря способности этого космического телескопа «видеть» в 102 цветах инфракрасного спектра, ученые смогли отследить форму и излучение льда, из которого состоит 3I/ATLAS.

Этот лед состоит из различных молекул, включая, в частности, воду, нитриды, углекислый газ и монооксид углерода.

На изображениях видно, что общее распределение этих различных веществ является довольно сферическим, в виде круглого ореола вокруг ядра кометы. Однако распределение углеводородов было не таким округлым, а немного более сплющенным.

© NASA

Наиболее асимметричное распределение наблюдается у пыли. Именно она образует антихвост, то есть редкий дополнительный хвост, формирующийся в результате выброса кометой крупных и тяжелых частиц пыли. Из-за своего размера они не могут перемещаться так, как остальной выброшенный материал.

Ученые отметили, что это не полный анализ декабрьских данных, но он уже дает представление о том, насколько изменилась комета во время своего движения через Солнечную систему.

Как сообщалось ранее, 29 октября 2025 года межзвездная комета 3I/ATLAS оказалась на ближайшем расстоянии от Солнца во время движения через Солнечную систему. Комета находилась на расстоянии 203 миллиона километров от Солнца, что примерно на 36% больше расстояния между Землей и нашей звездой.

Однако для межзвездного объекта, который не приближался к какой-либо звезде по меньшей мере миллионы, а возможно, и миллиарды лет, это было чрезвычайно сильное сближение.

В это время лед, из которого состоит комета, начал сублимировать с большей интенсивностью, чем раньше, в результате вокруг 3I/ATLAS образовалось газовое облако, состоящее из различных молекул.

Напомним, ранее сообщалось, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS развил странную пульсацию, которая заставляет его светиться ярче.