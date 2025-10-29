Межзвездный объект 3I/ATLAS приближается к Солнцу: человечество сегодня получит важный ответ, что оно такое

НЛО / © Pixabay

Сегодня, 29 октября 2025 года, астрономы всего мира следят за редким событием: межзвездный объект 3I/ATLAS достигает своего перигелия — кратчайшего расстояния до Солнца. Этот момент позволит окончательно проверить противоречивую гипотезу о его искусственном происхождении, которую выдвинул австралийский астроном Ави Леб.

Об этом пишет издание Т4

Межзвездный гость 3I/ATLAS, третий известный объект, прибывший из-за пределов нашей Солнечной системы, сейчас находится в самой горячей точке своей орбиты — перигелии, на расстоянии около 203 миллионов километров от Солнца. Этот этап является критическим для проверки гипотезы о возможной искусственной природе объекта. Идею, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем, активно продвигает астроном Ави Леб, который ранее выдвигал подобную теорию в отношении первого межзвездного объекта 1I/'Oumuamua.

Со времени открытия 1 июля 2025 года 3I/ATLAS проявлял свойства, характерные для комет. Снимки космического телескопа «Хаббл» показывают размытое голубое пятно с более яркой частью с одной стороны из-за формирования хвоста, образующегося при испарении льда под воздействием солнечного света. Объект имеет редкие, но не уникальные черты, например, «антихвост», однако большинство ученых, включая экспертов NASA и SETI, убеждены, что никакие данные не свидетельствуют об искусственном происхождении, и подтверждают его кометную природу.

Несмотря на это, Ави Леб продолжает анализировать 3I/ATLAS как потенциальный космический корабль. Он предполагает, что именно в перигелии объект мог бы осуществить так называемый маневр Оберта, использовав «двигатели» для изменения траектории или ускорения. Леб намекает, что сегодня возможны неожиданные явления, которые могли бы подтвердить его гипотезу.

На данный момент объект находится с другой стороны Солнца относительно Земли, но в ближайшие дни он снова станет доступным для наблюдений. Основную роль в наблюдении играет миссия JUICE Европейского космического агентства, которая будет следить за движением объекта из глубокого космоса. Если 3I/ATLAS не окажется в предусмотренном по баллистическим расчетам месте, это станет прямым свидетельством аномальной активности. В противном случае — если комета продолжит двигаться по прогнозируемой траектории — гипотеза об инопланетянах будет окончательно опровергнута.

Ученые подчеркивают, что сама по себе комета является уникальной «капсулой времени», которая может рассказать многое об эволюции других звездных систем. Ее возраст, возможно, в два раза превышает возраст нашей Солнечной системы, а наблюдение за ней помогает понять условия формирования межзвездных объектов. Как сказал Дуглас Адамс, созерцание красоты сада не обязательно предполагает выдумывание сказочных существ — но исследование космоса всегда открывает простор для удивительных гипотез.

