Межзвездный объект приближается к Земле: ученый выдвинул шокирующую гипотезу (фото)

Приближающийся к Земле межзвездный объект может быть ядерным космическим кораблем Фото иллюстративное / © Associated Press

Реклама

Загадочный объект, движущийся через солнечную систему к Земле, может быть ядерным космическим аппаратом.

Профессор, руководитель проекта «Галилео», астрофизик из Гарварда Ави Леб выдвинул новую гипотезу относительно приближающегося к Земле межзвездного объекта, передает dailymail.

Ави Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS имеет признаки, отличающие его от типичной кометы — вопреки оценкам NASA.

Реклама

Загадочный движущийся объект через Солнечную систему к Земле Фото: dailymail

На поверхности 3I/ATLAS зафиксировано свечение, которое, по мнению ученого, может являться результатом ядерной энергии, а не отражения солнечного света.

Фото с телескопа «Габбл» от 21 июля показало световое пятно впереди объекта, в то время как у обычных комет свечение всегда тянется позади.

Чтобы объяснить яркость только отражением света, объект должен быть длиной более 20 км — слишком большим для свободного межзвездного камня.

Однако не все разделяют его мнение. Астроном из Оксфорда Крис Линтот назвал предположение об искусственном происхождении «полной чепухой», а другие исследователи считают теории Леба преувеличением.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб

Путь 3I/ATLAS

Объект пролетит мимо Венеры, Марса и Юпитера, что является крайне редкой траекторией. По словам Леба, вероятность естественного происхождения такого маршрута — менее 0,005% (1 шанс из 20 000). Это может свидетельствовать о том, что курс был «спроектирован».

Ближайший к Земле объект приблизится 17 декабря 2025 года, а в 2026 году покинет Солнечную систему.

Загадочный движущийся объект через Солнечную систему к Земле Фото: dailymail

Реакция сообщества

Леб уже обсудил объект с конгрессвуменом Анной Паулиной Луной, которая работает над рассекречиванием информации об UAP (неизвестные аномальные явления). Она обратилась к NASA с идеей отправить вращающийся вокруг Юпитера зонд Juno для перехвата 3I/ATLAS.

Некоторые исследователи, в частности журналист-расследователь Росс Коултхарт, считают такое предложение «опасным преувеличением» и подчеркивают, что пока нет достаточных доказательств сенсационных заявлений.

Несмотря на скептицизм коллег, Леб продолжает настаивать: «Это не выглядит как случайность, поэтому мы должны наблюдать за ним повнимательнее».

Реклама

Напомним, в этом году ученые обнаружили загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, двигающийся через Солнечную систему с чрезвычайной скоростью и необычной траекторией.

Некоторые ученые считают, что он может быть не естественным телом, а созданным разумной цивилизацией, возможно, разведывательным зондом инопланетного происхождения.