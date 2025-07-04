"Межзвездный путешественник": ученые обнаружили в Солнечной системе загадочный объект

В Солнечной системе обнаружили «межзвездного путешественника»

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Космический объект, первоначально названный A11pl3Z, а теперь известный как 3I/Atlas , был впервые зафиксирован телескопом Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas) в Чили во вторник, 1 июля 2025 года. Дальнейший анализ данных позволил вычислить траекторию объекта, вероятно, межзвездной кометой.

Об этом сообщает The Guardian.

Характеристики и происхождение объекта

В настоящее время объект 3I/Atlas (также назван C/2025 N1 из-за признаков кометной активности) находится примерно в 669 миллионах километров от Солнца и движется со стороны созвездия Стрельца. Он проносится сквозь Солнечную систему со скоростью около 60 км/с по отношению к Солнцу по очень вытянутой орбите, которая не позволит ему остаться у нашей звезды. Он просто промчится через Солнечную систему, полетит дальше в открытый космос и никогда не вернется.

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В то же время такая орбита свидетельствует о том, что 3I/Atlas, как и наблюдавший в 2017 году сигарообразный объект Оумуамуа, и комета 2I/Борисов в 2019 году, — это гость из далекого космоса.

Доктор Марк Норрис, старший преподаватель астрономии из Университета Центрального Ланкашира, отметил, что в случае подтверждения это будет третий известный межзвездный объект, обнаруженный человечеством, предоставляющий больше доказательств относительной распространенности таких «межзвездных путешественников» в нашей галактике. Центр малых планет подтвердил наличие у объекта незначительной атмосферы и короткого хвоста, что свидетельствует о кометной активности.

Безопасность для Земли и видимость объекта

Хотя некоторые эксперты предполагают, что объект может иметь размер до 20 км в диаметре (что больше, чем уничтожившая динозавров космическая скала), жителям Земли не стоит волноваться. NASA заявило, что комета не представляет угрозы для Земли и будет оставаться на расстоянии не менее 1,6 астрономических единиц (около 240 миллионов километров).

Профессор планетарной астрономии Колин Снодграсс из Эдинбургского университета предполагает, что объект может оказаться меньше, поскольку значительная часть его яркости происходит от пылевой атмосферы.

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Ожидается, что объект достигнет ближайшей точки к Солнцу примерно 30 октября, приблизившись на расстояние около 209 миллионов километров – чуть ближе орбиты Марса. После этого комета, как ожидается, покинет Солнечную систему и направится дальше в космос.

Когда объект приблизится, он, вероятно, станет ярче, особенно если это действительно комета, а не астероид. К моменту пребывания в ближайшем к Солнцу положении это будет относительно легкая цель для наблюдений для астрономов-любителей.

В настоящее время комету невозможно увидеть невооруженным глазом, но она должна быть видима через любительский телескоп достаточного размера в конце 2025 и начале 2026 года.

Напомним, в новом исследовании астрономы обнаружили, что мощные звездные вспышки могут полностью уничтожать планеты . Ученые планируют новые наблюдения, чтобы определить масштабы этой космической угрозы.

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