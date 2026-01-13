Microsoft и Nokia: амбициозный проект, завершившийся убытками

Реклама

Компания Microsoft потратила почти восемь лет и около 7,6 млрд долларов на мобильное направление, которое в итоге было полностью закрыто.

Об этом пишет Unilad.

После приобретения Nokia в 2012 году корпорация потеряла гораздо больше средств, чем смогла заработать, а амбициозный проект так и не стал тем «шедевром», на который рассчитывали в Редмонде.

В течение большей части десятилетия Microsoft пыталась изменить правила игры на рынке смартфонов, но в конце концов ликвидировала подразделение мобильных телефонов. Для многих пользователей, искренне любивших Nokia Lumia, это решение стало серьезным разочарованием.

В 2015 году технологический гигант объявил о сокращении 7 800 сотрудников и списании 7,6 млрд долларов убытков в мобильном бизнесе. Это стало продолжением масштабных увольнений в 2014 году, когда Microsoft сократила 12 500 работников в подразделении Nokia, приобретенном двумя годами ранее 7,3 млрд долларов.

Тогдашний генеральный директор компании Сатья Наделла заявил об изменении подхода к мобильному направлению, однако после окончательного прекращения выпуска смартфонов Lumia в 2016 году Microsoft больше не возвращалась к этой стратегии.

"Мы переходим от стратегии развития самостоятельного бизнеса по производству телефонов к стратегии развития и создания динамической экосистемы Windows, содержащей нашу собственную линейку устройств", - заявил Наделла, как сообщает The Guardian. "В ближайшей перспективе мы будем вести более эффективный и целенаправленный бизнес по производству телефонов, сохраняя при этом возможности для долгосрочного переосмысления мобильности".

Бывший CEO Microsoft Стив Балмер делал ставку на Nokia как основу экосистемы Windows Phone, однако компания не смогла выдержать конкуренцию со стороны Apple и Google, значительно быстрее обновлявших свои продукты и развивавших платформы.

В результате Microsoft потеряла больше средств, чем потратила на само приобретение Nokia.

Первые шаги в создании собственного смартфона компания сделала еще в 2008 году, а к 2010 году подготовила программное обеспечение, которое стало основой для линейки Lumia. Пользователи получили возможность работать с Microsoft Word, Excel и PowerPoint непосредственно со смартфона – фактически иметь карманный компьютер на Windows.

Несмотря на стильный дизайн и сенсорный экран, устройства не успевали по темпам развития iOS и Android. За все время существования серии было выпущено всего девять моделей Lumia, еще один смартфон так и не вышел на рынок.

Кроме того, отзывы пользователей были противоречивыми: смартфоны критиковали за медленную работу, зависание и нестабильность системы.

Несмотря на желание Балмера продолжать мобильный бизнес, после прихода Сатьи Наделлы в 2014-м руководство признало направление убыточным. Проект окончательно закрыли – и к нему больше не возвращались.

Позже Microsoft попыталась еще раз выйти на рынок смартфонов из Surface Duo – Android-устройством с двумя сенсорными экранами. Он был представлен в октябре в 2019 году, а официальный релиз состоялся в сентябре в 2020-м. Впрочем, и этот эксперимент завершился: после выхода Surface Duo 2 в 2021 году проект закрыли уже в 2023-м.

В результате мобильная история Microsoft послужила примером масштабных финансовых потерь. И несмотря на все, многие пользователи до сих пор с ностальгией вспоминают свои Lumia.

