Microsoft назвала специальности, которые ИИ не заменит

Искусственный интеллект / © Pixabay

Искусственный интеллект, возможно, уже приближается к определенным сферам занятости, но он вряд ли угрожает операторам тяжелой техники, работникам шинного производства или мастерам по ремонту крыш.

Об этом пишет издание GeekWire

Недавно опубликованный анализ от Microsoft проливает свет на то, какие профессии являются наиболее и наименее чувствительными к возможностям генеративного ИИ. Это исследование является уникальным, поскольку базируется на анализе 200 000 анонимизированных разговоров, которые пользователи провели с Bing Copilot в течение 2024 года.

Как определяли уязвимость

Исследователи сопоставили содержание разговоров с Bing Copilot с реальными рабочими активностями, используя официальную систему классификации профессий правительства США. На основе этого был рассчитан «показатель применимости ИИ» для каждой специальности.

Вывод очевиден: в категориях с высокой потенциальной уязвимостью преобладает умственный труд и специальности, ориентированные на коммуникацию. Тогда как самые низкие показатели риска имеют профессии, требующие физического присутствия, ручного труда или управления машинами и механизмами.

В отличие от большинства предыдущих, чисто теоретических оценок, это исследование ценно благодаря анализу фактического использования ИИ пользователями Copilot в 2024 году.

Важно, что исследователи подчеркивают: их данные отражают лишь уровень совместимости возможностей ИИ с рабочими функциями, а не прогнозируют фактическое сокращение рабочих мест. Исторический опыт показывает, что автоматизация иногда может даже стимулировать рост занятости в отраслях, которые подвергаются трансформации.

«Мы измерили, насколько функции ИИ пересекаются с рабочими процессами, но еще предстоит выяснить, как именно различные профессии переосмыслят свои обязанности в ответ на стремительный прогресс искусственного интеллекта, — отмечают авторы исследования, — Возможно, сами должности изменят набор задач, как это было в случае банковских кассиров и банкоматов. Кроме того, благодаря появлению ИИ могут возникнуть совершенно новые специальности, которые будут выполнять новые виды работ».

Топ-25 профессий: наиболее и наименее уязвимые к ИИ

Ниже приведен перечень профессий, которые получили самый высокий и самый низкий «показатель применимости ИИ» в исследовании Microsoft.

Наиболее уязвимые (Самый высокий показатель применимости ИИ)

Переводчики и устные интерпретаторы

Историки

Бортпроводники

Торговые представители (в сфере услуг)

Писатели и авторы

Представители службы поддержки клиентов

Программисты станков с числовым программным управлением (ЧПУ)

Телефонные операторы

Агенты по продаже билетов и туристические клерки

Дикторы и радиоведущие

Брокерские клерки

Преподаватели по вопросам управления фермерским и домашним хозяйством

Телемаркетологи

Консьержи

Политологи

Новостные аналитики, репортеры и журналисты

Математики

Технические писатели

Корректоры и маркировщики копий

Хостес и администраторы залов

Редакторы

Преподаватели бизнеса (высшее образование)

Специалисты по связям с общественностью

Демонстраторы и промоутеры товаров

Агенты по продаже рекламы

Наименее уязвимые (Самый низкий показатель применимости ИИ)

Операторы земснарядов

Операторы мостов и шлюзов

Операторы систем и установок для очистки воды

Формовщики и стрижняри литейного производства

Операторы свайных копров

Мастера по шлифовке и обработке пола

Санитары (младший медицинский персонал)

Операторы моторных лодок

Операторы лесозаготовительного оборудования

Операторы оборудования для обслуживания железнодорожных путей

Разнорабочие на нефтегазовых объектах (Roustabouts)

Кровельщики

Операторы компрессорных и насосных станций

Помощники кровельщиков

Производители шин

Хирургические ассистенты

Массажисты

Офтальмологические медицинские техники

Операторы промышленных погрузчиков и тракторов

Надзиратели пожарных команд

Каменщики и мастера по обработке бетона

Посудомойщики

Операторы, подающие и снимающие материал с машин

Операторы упаковочных и разливочных машин

Подготовители медицинского оборудования.

