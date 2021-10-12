Microsoft: связанные с Ираном хакеры угрожают оборонным компаниям из США, Евросоюза и Израиля

Microsoft: связанные с Ираном хакеры угрожают оборонным компаниям из США, Евросоюза и Израиля

Компания заявила, что большинство атак были предотвращены.

В Microsoft заявили, что хакеры из Ирана с июля угрожают оборонным компаниям из США, Евросоюза и Израиля.

Об этом сообщает сайт корпорации.

Преступников интересуют технологии, которые связанные с беспилотниками, спутниками и системами связи.

Большинство атак злоумышленников были предотвращены и хакерам удалось скомпрометировать пароли только 20 фирм.

Под угрозой взлома киберпреступниками также оказались системы нескольких компаний в сфере морских и грузовых перевозок, ведущих бизнес на Ближнем Востоке.

По мнению Microsoft, Иран пытается получить доступ к коммерческим спутниковым снимкам и планам поставок, чтобы компенсировать недостатки своей развивающейся системы связи.

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