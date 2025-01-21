Миф Лохнесского чудовища: почему ученые считают его выдумкой

Несмотря на научные возражения, легенда о Несси продолжает жить, и, вероятно, еще не раз будет окружена новыми загадками и попытками разгадать ее тайны.

Легенда о Лох-Неском чудовище, которое на протяжении многих лет захватывает воображение людей по всему миру, получила еще один мощный опровергающий удар от ученого Тима Коулсона, профессора зоологии Оксфордского университета.

Об этом пишет издание Mail.Online.

"Несси" миф или реальность?

Коулсон заявил, что существование "Несси" является биологически невозможным и не имеет научных подтверждений. Ученый объяснил, что отсутствие каких-либо останков этого существа, а также отсутствие зафиксированных случаев его поймания в рыболовные сети, является четким доказательством того, что Лох-Несское чудовище – миф.

Он подчеркнул, что теория о существовании древних морских рептилий, таких как плезиозавры, которые якобы могли бы быть Лохнесским чудовищем, также нереалистична, поскольку эти животные вымерли более 66 миллионов лет назад.

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Одной из самых больших проблем, по словам профессора, является отсутствие никаких научных доказательств. Все известные фотографии и видео, якобы изображающие Лох-Несское чудовище, не могут служить доказательством, поскольку, по мнению ученого, они объясняются природными явлениями или оптическими иллюзиями.

"В случае с Лохнесским чудовищем они видят либо плавающие обломки, либо птицу, например, сидящего низко в воде баклана с длинной шеей", – сказал он MailOnline.

С чего все началось

Легенда о Лох-Неском чудовище начала распространяться со времен средневековья, а первые упоминания о нем восходят к 565 году нашей эры. Однако именно в 1934 году Лох-Неское чудовище стало мировым феноменом после публикации так называемой "фотографии хирурга", на которой, как утверждали, было изображено чудовище.

Однако многие исследователи уже давно подвергли сомнению достоверность этой фотографии.

С тех пор появилось множество других снимков и видео, на которых якобы изображено чудовище. Но, как отмечает Коулсон, ни одно из этих доказательств не является убедительным.

Кем может быть Лох-Неское чудовище

Кроме того, ученый отверг теорию, что Лох-Неское чудовище может быть живым плезиозавром. Он подчеркнул, что эти морские рептилии вымерли более 66 миллионов лет назад, и нет никаких доказательств того, что хотя бы одна особь этого вида могла выжить до наших дней.

"Биологически невозможно, чтобы хотя бы одна давно вымершая особь вида жила в озере Лох-Несс, а если бы их было несколько сотен, мы бы наверняка поймали несколько из них в свои рыболовные сети", — сказал он.

Несмотря на научные аргументы, легенда о Лох-Неском чудовище не исчезает, и многие все еще продолжают искать "Несси" в озере Лох-Несс. Доктор Джейсон Гилкрист, эколог из Эдинбургского университета Нейпира, также прокомментировал популярность этих мифов, отметив, что человеческая потребность в поиске чего-то особенного – это часть природного желания находить редкие или неизвестные явления.

Напомним, ченые идентифицировали новый вид гигантских динозавров. Удалось им это сделать, обнаружив фотографии окаменелостей, уничтоженных во время Второй мировой войны.

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